Bubble, lo spettacolare trailer dell'anime in arrivo su Netflix

Arriva il 28 aprile su Netflix il lungometraggio anime Bubble targato WIT Studio, autore della serie "L'attacco dei giganti". Ecco il trailer italiano ultradinamico e spettacolare.

Il 28 aprile è la data scelta da Netflix per la pubblicazione del lungometraggio Bubble, del quale vi presentiamo lo spettacolare trailer italiano. Si tratta di un anime del WIT Studio, gruppo già molto apprezzato dagli appassionati per aver trasposto in serie animata il manga L'attacco dei giganti di Hajime Isayama (la serie per la cronaca è partita nel 2013 ed è tuttora in corso, dalla quarta stagione disponibile su Prime Video, mentre le precedenti sono su VVVVID.IT). Ma di cosa tratta Bubble?



Bubble, la trama dell'anime firmato WIT Studio

La storia del lungometraggio anime Bubble si ambienta a Tokyo, in un futuro alternativo in cui la gravità è stata alterata da bolle misteriose che sono piovute dal cielo. Il parkour, facilitato e reso più estremo dalla situazione, domina la vita di giovani orfani, che saltano di palazzo in palazzo e sono organizzati in una società fatta di gruppi e sfide all'ultima acrobazia. In seguito a un'esibizione più pericolosa del solito, il giovane virtuoso Hibiki precipita in mare e viene salvato da Uta, una strana ragazza che sembra avere misteriosi poteri. Uta e Hibiki realizzano di essere i soli a udire un particolare suono... sarà la chiave di una rivelazione che cambierà le vite di tutti per sempre...

Dirige il Tetsuro Araki di Attacco dei giganti e scrive Gen Urobuchi (Psycho-Pass), mentre i personaggi sono progettati dal Takeshi Obata di Death Note.