Un Poirot quasi horror: ecco il teaser trailer italiano di Assassinio a Venezia

Dopo aver viaggiato sull'Orient Express e navigato sul Nilo, l'Hercule Poirot di Kenneth Branagh e i suoi baffi sbarcano a Venezia, dove dovranno confrontarsi con una storia quasi dell'orrore. Perlomeno stando a questo primo teaser trailer italiano di Assassinio a Venezia.

Kenneth Branagh e Hercule Poirot atto terzo: dopo Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, è la volta di Assassinio a Venezia. Che, al contrario dei due titoli precedenti, non fa suonare alcun campanello nella mente e nella memoria degli appassionati di gialli. Ma, c'è un ma.

Questo nuovo film diretto e interpretato dall'inglese, infatti, è basato su "Poirot e la strage degli innocenti", romanzo pubblicato da Agatha Christie solo nel 1969, la cui trama è però stata trapiantata dal villaggio inglese di Woodleigh Common, dove si svolge nel libro, alle calli e ai ponti della splendida Venezia.

Qui di seguito potete vedere il primo teaser trailer italiano di Assassinio a Venezia, che sembra preannunciare una storia decisamente più vicina a quelli di un horror (per quanto classico) che non al tradizionale whodunit, e che debutterà nei cinema italiani in settembre. Una data e un'ambientazione che potrebbero lasciar presupporre un passaggio del film al Festival di Venezia, ma chissà.



Assassinio a Venezia: Il Teaser Trailer Italiano del Film con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot - HD

Come per i due film che lo hanno preceduto, anche Assassinio a Venezia conta su un cast all-star: la neo-vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh, Tina Fey, Riccardo Scamarcio, Kelly Reilly, Jamie Dorman, Jude Hill, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan ed Emma Laird.