Un nuovo film di Harry Potter? Ecco come stanno le cose

Un tweet di J. K. Rowling con il logo della Maledizione dell'Erede ha mandato i fan in fibrillazione. Dopo quasi 24 ore, facciamo il punto della situazione.

Sarebbe in cantiere un altro film di Harry Potter? Anche se qualche mese fa Daniel Radcliffe ha scherzato su un sequel o reboot di Harry Potter, un tweet di ieri postato da J. K. Rowling, contenente il logo della piece Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, ha mandato la rete e i fan della saga in fibrillazione, non necessariamente in senso positivo. Harry Potter and the Cursed Child, questo il titolo originale dello spettacolo teatrale scritto da Jack Thorne (su soggetto anche di J.K.), è contestato da molti fan e considerato non parte del canone, a dispetto di un successo crescente, che ha portato la rappresentazione anche fuori dall'Inghilterra, già a New York e Melbourne, con imminenti debutti a San Francisco, Toronto e Amburgo.





"Non ci sono piani per farne un film. La Warner Bros è sempre stata un partner importante per La maledizione dell'erede, sin dal suo concepimento. Il loro ruolo non è cambiato."

E' assai probabile che quel tweet funga solo da volano pubblicitario per l'arrivo della Maledizione dell'Erede su ulteriori palcoscenici internazionali, niente più, a meno che lanon stia indirettamente sondando il terreno per capire se possa essere trasposto anche al cinema. E' un fatto che la major, come ha raccontato ieri Mugglenet, ma la cosa non implica automaticamente che il film sia in cantiere, anzi. I responsabili dell'allestimento newyorkese hanno commentato le voci in questi termini: