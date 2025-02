Un Mondo a Parte è stato venduto negli Stati Uniti e in altri 25 paesi

News Cinema

Un Mondo a Parte di Riccardo Milani è stato venduto negli USA e ad altri paesi esteri. Il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele ambientato nel Parco Nazionale D'Abruzzo è già uscito in Germania, Austria e Israele e sta per conquistare la Spagna.

Un Mondo a Parte è stato venduto negli Stati Uniti e arriverà in altri 25 paesi del mondo. Il film di Riccardo Milani con protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele è stato proiettato di recente a Parigi nella sede dell'Unesco ed è già uscito in Israele, Austria e Germania. Il 3° aprile debutterà nelle sale spagnole per poi invadere il Brasile, l'Australia e la Polonia. Infine arriverà in India, dove sarà presentato al Red Lorry Film Festival di Mumbai.

Un mondo a parte: cosa bisogna ricordare del film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Girato nelle località montane del Parco Nazionale d'Abruzzo, Un Mondo a Parte ha vinto il Nastro d'Argento per la migliore commedia e per la migliore attrice di commedia (Virginia Raffaele). A questi si aggiunge il Ciak d'oro come migliore commedia. Uscito nel mese di marzo, è interpretato, oltre che da Antonio Albanese e dalla Raffaele, da attori non professionisti sia adulti che bambini, nella fattispecie gente dei luoghi in cui sono state effettuate le riprese.

Un Mondo a Parte racconta la storia di un maestro elementare che viene trasferito in un paesino sperduto dell'Abruzzo che d'inverno è coperto dalla neve. La scuola in cui dovrà lavorare ha pochissimi bambini e, quando giungerà inattesa la notizia che l'istituto potrebbe chiudere, il maestro, insieme alla preside, farà di tutto per evitare che avvenga.

Un Mondo a Parte è sì un film che fa ridere, o meglio sorridere, però c'è anche un po’ di amarezza, mescolata alla dolcezza. Il film denuncia, seppur con garbo, la progressiva scomparsa dei piccoli borghi di montagna o di campagna, che vengono sempre più lasciati a sé stessi mentre la nostra società si spinge sempre più verso l'omologazione. Anche la riflessione sulla scuola italiana è puntuale, e infatti le recensioni del film sono state per la maggior parte positive e l'incasso totale ammonta a quasi 7 milioni e mezzo.

Prodotto da Wildside in associazione con Medusa Film, e distribuito da Vision Distribution, Un Mondo a Parte è stato sceneggiato dallo stesso Riccardo Milani insieme a Michele Astori. La fotografia è a cura di Saverio Guarna, storico collaboratore del regista.