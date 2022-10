Un James Bond 007 giovane è possibile? Risponde il produttore

News Cinema

Michael G. Wilson, uno dei producer storici della saga di James Bond 007 insieme a Barbara Broccoli, discute su un possibile Bond ragazzo, per intercettare il pubblico di teenager. C'è un problema.

Fervono i lavori dietro le quinte per trovare un successore a Daniel Craig per James Bond 007, dopo il sipario di No Time to Die. Deadline ha interpellato uno dei due storici producer della serie, Michael G. Wilson, che insieme a Barbara Broccoli ha il compito di gestire questa saga sempreverde. Si è parlato negli ultimi mesi del possibile rinnovamento del personaggio in altre direzioni, ma potrebbe 007 ringiovanire decisamente, per venire incontro alla maggioranza del pubblico pagante, essenzialmente composto da adolescenti?

James Bond 007 molto giovane: non è possibile, secondo il produttore

Michael G. Wilson, parlando con Deadline, ha espresso la sua perplessità all'idea di un James Bond 007 molto giovane, abbracciando una tendenza più giovanilista, remunerativa al boxoffice quando ammicca a spettatori adolescenti, pronti a riempire le sale per Marvel & affini. Dopo Daniel Craig in No Time to Die, la ricerca di un nuovo agente segreto con licenza di uccidere prosegue, ma per Wilson, che si fa portavoce della visione anche della sua socia Barbara Broccoli, difficilmente andrà in direzione di un neo-ventenne. Per un preciso motivo che ha spiegato con queste parole:

Abbiamo provato a cercare gente più giovane in passato. Ma quando tentiamo di visualizzarlo non funziona. Ricordate: Bond è già un veterano. Ha dell'esperienza. È una persona che ha fatto la guerra, per così dire. Forse è stato nel SAS [Special Air Service, corpo special dell'esercito inglese, ndr]. Non è un ragazzino appena uscito dal liceo, da prendere e lanciare sul campo. Ecco perché il personaggio funziona solo per chi è almeno trentenne.