Un doppio De Niro mafioso in Wise Guys di Barry Levinson

Robert De Niro torna... alle origini, sdoppiandosi per interpretare due boss della mafia in Wise Guys, film Warner diretto da Barry Levinson, scritto dall'autore di Quei bravi ragazzi, Nicholas Pileggi.

Ecco una notizia che farà felici tutti gli amanti del "vecchio" Robert De Niro che, nonostante alcune scelte più che artistiche, "alimentari", resta uno dei più grandi attori che siano mai esistiti e il cui nome sarà per sempre legato ad alcuni capolavori del cinema. De Niro interpreterà il doppio ruolo di due gangster mafiosi realmente esistiti per un film che sarà diretto da Barry Levinson per la Warner e, almeno al momento, intitolato Wise Guys.

De Niro si sdoppia per Wise Guys, la vera storia di due cattivi ragazzi

Non a caso a scrivere la storia di Wise Guys è stato chiamnato Nicholas Pileggi, grande esperto di storia della mafia, autore anche del libro da cui è stato tratto Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. De Niro, in una scelta a dir poco audace, interpreterà il doppio ruolo di due capi mafiosi, Vito Genovese e Frank Costello (a sinistra e a destra nelle foto). Il primo commissionò l'omicidio del secondo, che rimasto ferito solo di striscio e decise di ritirarsi lasciando il suo regno alla famiglia Genovese nel 1957. Wise Guys segna anche il ritorno alla regia di un film di spessore da parte di Barry Levinson. Una curiosità: a produrre il film sarà Irwin Winkler, che oltre a Quei bravi ragazzi ha prodotto anche Rocky, per i cui diritti è stato ripetutamente vituperato di recente da Sylvester Stallone.