Un canguro zombie dall'Australia: ecco il trailer di Rippy

News Cinema

L'horror di ha abituati da anni alla declinazione fantasiosa delle creature più disparate. Questa volta tocca a quello che è l'animale simbolo dell'isola australiana. Ecco trailer e trama di Rippy, film dell'orrore con un sanguinario canguro zombie.

Ragni giganti e squali assassini. Alligatori e coccodrilli oversize e orsi sotto cocaina. Da che cinema è cinema, l'horror ci ha raccontato spesso e volentieri le più disparate creature del mondo animale come sanguinaria minaccia all'uomo. Fino a questo momento, però non risultava nell'elenco un creature feature che vedesse nei panni del killer l'animale simbolo dell'Australia, il simpatico - ma, come sappiamo, volendo anche piuttosto aggressivo, nonché assai muscoloso - canguro.

Ecco che allora a colmare questa lacuna arriva un film che si intitola Rippy, e che - un po' come fatto anni fa in Nuova Zelanda con l'indimenticabile Black Sheep - non solo elegge a elemento sanguinario l'animale più noto di un paese, ma lo declina addirittura in una versione zombesca.

La trama di Rippy - scritto e diretto da Ryan Coonan, che ha alle spalle tre apprezzati cortometraggi sempre legati al genere, uno dei quali, Waterborne, era appunto il seme da cui poi è nato questo suo primo lungometraggio - è quella di un canguro divenuto una creatura immortale e sanguinaria dopo aver bevuto acque inquinate da chissà quali sostanze tossiche. Il canguro-zombie si lascia alle spalle una scia di sangue e corpi smembrati, e a doverlo inseguire e affrontare è Maddy, agente di polizia che vive nel tentativo di dimostrarsi degna del padre defunto, leggendario sceriffo locale. A aiutarla saranno l'eccentrico zio Schmitty e della tostissima zia Donna.

Ecco a voi trailer e poster di Rippy.