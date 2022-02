Ultrasound: il trailer di un complicato horror "alla Memento" con Vincent Kartheiser

News Cinema

Diretto da Rob Schroeder, arriverà nei cinema americani l'11 marzo l'horror Ultrasound, che come vedrete viene venduto dalla pubblicità con molti illustri paragoni, incluso uno con Memento di Christopher Nolan. Non sappiamo quanti accurati siano questi rimandi e probabilmente, data la fortuna degli horror nel nostro paese, non lo scopriremo mai, ma a titolo di curiosità vi mostriamo il trailer del film.

La trama di Ultrasound

Mentre torna a casa a tarda sera durante una pesante tempesta, Glen ha problemi con l'auto. Vicino a dove questa si è bloccata vede una casa, bussa alla porta e viene salutato da Arthur, un uomo di mezza età stranamente amichevole, e dalla sua più giovane consorte, Cyndi. La strana coppia gli offre da bere, più volte, e gli fa un'offerta inattesa che Glen non può rifiutare. Da un'altra parte una giovane donna, Katie, si sente emotivamente oppressa da un accordo romantico segreto che sembra un tipico caso di manipolazione. E contemporaneamente, in un laboratorio di ricerca non meglio precisato, una professionista sanitaria, Shannon, inizia a mettere in discussione il suo ruolo in un bizzarro esperimento, temendo di fare più male che bene.

Immaginiamo che, come noi, ci abbiate capito ben poco (e forse in questo stanno le similitudini con le storie di Nolan), comunque gli attori sono Vincent Kartheiser, Chelsea Lopez, Bob Stephenson, Brenda Wool, Tunde Adebimpe e Rainey Qualley. E questo è il trailer.