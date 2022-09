Tyler Rake 2: fuoco e fiamme nel video dal set del film Netflix con Chris Hemsworth

News Cinema

Le incredibilmente realistiche sequenze d'azione di Tyler Rake, lo saranno ancora di più nel sequel di cui possiamo vedere uno speciale making of.

Il mercenario dal cuore buono Tyler Rake farà ritorno su Netflix a un certo punto nel 2023. Il primo film, il cui titolo originale è Extraction, segue la storia del personaggio interpretato da Chris Hemsworth che deve portare a termine un incarico: salvare il figlio di un potente mafioso indiano che è stato rapito dai criminali del narco-traffico del Bangladesh. Il film punta al massimo realismo delle sequenze d'azione, entrando nel club dove tra i membri troviamo i film di Mission: Impossible, John Wick e The Raid.

Tyler Rake 2 è attualmente in fase di post-produzione e la regia è sempre dello stunt coordinator Sam Hargrave, ex controfigura di Chris Evans/Captain America nei film Marvel.

Qui sotto possiamo vedere un'anteprima di Tyler Rake 2 che mostra l'incredibile impegno di troupe e attori sul set durante le riprese delle sequenze d'azione.

Tyler Rake 2: Video in Anteprima esclusiva da Tudum 2022 - HD

Tyler Rake 2: trama e teaser trailer del film sequel con Chris Hemsworth