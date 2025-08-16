Two Seasons, Two Strangers vince il Pardo d'oro, due premi a Gioia mia al Locarno Film Festival

News Cinema

Il regista giapponese Sho Miyake ha vinto il Pardo d'oro del concorso internazionale del 78esimo Locarno Film Festival. Nella sezione Cineasti del presente doppio riconoscimento per l'opera prima italiana Gioia mia di Margherita Spampinato. Tutto il palmares

Undici giorni, decine di incontri e appuntamenti, un centinaio di film e tanti sold out. Il 78esimo Locarno Film Festival si conclude oggi con la vittoria del film giapponese Two Seasons, Two Strangers (Tabi to Hibi) di Sho Miyake, che si è portato a casa il Pardo d'oro per il Concorso internazionale. È il quarto film del Paese del sol levante a ottenere questo risultato. Doppio riconoscimento, invece, per l'italiano Gioia mia di Margherita Spampinato che, nella sezione Cineasti del presente, ha ottenuto il premio speciale della giuria e il Pardo per la migliore interpretazione ad Aurora Quattrocchi.

Il Premio Speciale della Giuria è andato a White Snail di Elsa Kremser e Levin Peter, mentre il Pardo per la migliore regia è stato aggiudicato ad Abbas Fahdel per Tales of the Wounded Land. I due Premi per la migliore interpretazione sono stati assegnati rispettivamente a Manuela Martelli e Ana Marija Veselčić per Bog neće pomoći (God Will Not Help) di Hana Jušić, e a Marya Imbro e Mikhail Senkov per la loro performance in White Snail. Il Pardo d’Oro del Concorso Cineasti del Presente è stato invece conferito a Tóc, giấy và nước… (Hair, Paper, Water…) di Nicolas Graux e Trương Minh Quý.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival su Locarno78: "Un’edizione coronata da successi che vanno al di là di ogni aspettativa. La 78esima edizione del Festival ha celebrato il potere senza tempo del cinema e la sua capacità di riunire comunità diverse provenienti da tutto il mondo sotto il segno della pace. Siamo grati a tutti i registi che hanno scelto di condividere le loro opere con il pubblico del Festival. Questo ci ha permesso di realizzare un’edizione proiettata in avanti, con lo sguardo fermamente rivolto al futuro. Siamo certi che queste opere resisteranno alla prova del tempo e saranno fonte di ispirazione e di guida per i giovani talenti che hanno appena iniziato a immaginare i film che realizzeranno domani. Mettere in piedi un festival è come costruire un domani migliore. Un film alla volta".

La Piazza Grande è stata il palcoscenico di momenti indimenticabili, condivisi da migliaia di spettatori. Tra i protagonisti di quest’anno: l’iconica attrice e sceneggiatrice britannica Emma Thompson, che davanti a una Piazza gremita di persone ha presentato il suo ultimo film, The Dead of Winter; Jackie Chan, superstar asiatica del cinema d’azione, che ha conquistato il pubblico con la sua inconfondibile energia e ironia; Willem Dafoe, giunto a Locarno per presentare il suo ultimo film The Birthday Party; la star franco-iraniana Golshifteh Farahani, il cui intenso discorso di apertura di fronte alla Piazza ha dato il via agli undici giorni del Festival; lo sceneggiatore e regista statunitense Alexander Payne; la costumista italiana quattro volte premio Oscar Milena Canonero; la star asiatico-americana Lucy Liu, che in Piazza Grande ha presentato il nuovo Rosemead; e molti altri ancora.

Con 224 film, 101 prime mondiali e oltre 300 proiezioni, le sale di Locarno hanno offerto una vetrina d’eccezione per il meglio del cinema mondiale. Attraverso il Concorso Internazionale, il Concorso Cineasti del Presente, i Fuori Concorso, i Pardi di Domani e non solo, "il Festival ha messo in dialogo un’ampia varietà di opere, esprimendo la vitalità e la diversità del cinema svizzero e internazionale e dando vita a un programma tanto ricco quanto stimolante. In parallelo, la Retrospettiva di Locarno78 Great Expectations: British Postwar Cinema (1945–1960) e la sezione Histoire(s) du Cinéma hanno ripercorso alcune delle pagine più interessanti – e meno conosciute – della storia del cinema".

Il Palmares di Locarno 78

Concorso Internazionale

Pardo d’Oro – Grand Premio del Festival e della città di Locarno

a TABI TO HIBI (TWO SEASONS, TWO STRANGERS) di Sho Miyake, Giappone



Premio Speciale della Giuria – Comuni di Ascona e Losone

a WHITE SNAIL di Elsa Kremser and Levin Peter, Austria/Germania



Pardo per la Migliore regia – Città e Regione di Locarno

a Abbas Fahdel per TALES OF THE WOUNDED LAND, Libano



Pardo per la migliore interpretazione

a Manuela Martelli e Ana Marija Veselčić per BOG NEĆE POMOĆI (GOD WILL NOT HELP) di Hana Jušić, Croazia/Italia/Romania/Grecia/Francia/Slovenia



Pardo per la migliore interpretazione

a Marya Imbro e Mikhail Senkov per WHITE SNAIL di Elsa Kremser and Levin Peter, Austria/Germania



Menzione Speciale

DRY LEAF di Alexandre Koberidze, Germania/Georgia



Concorso Cineasti del Presente

Pardo d’Oro – Concorso Cineasti del Presente

a TÓC, GIẤY VÀ NƯỚC… (HAIR, PAPER, WATER…) di Nicolas Graux and Trương Minh Quý, Belgio/Francia/Vietnam



Premio per la miglior regia emergente – Città e Regione di Locarno

a Cecilia Kang per HIJO MAYOR, Argentina/Francia



Premio Speciale della Giuria CINÉ+

a GIOIA MIA (SWEETHEART) di Margherita Spampinato, Italia



Pardo per la migliore interpretazione

a Aurora Quattrocchi per GIOIA MIA (SWEETHEART) di Margherita Spampinato, Italia



Pardo per la migliore interpretazione

a Levan Gelbakhiani per DON’T LET THE SUN di Jacqueline Zünd, Svizzera/Italia

