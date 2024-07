Twisters, un backstage movimentato con Glen Powell in Oklahoma

News Cinema

Twisters è il film catastrofico dell'estate 2024, già al cinema: in questo video Glen Powell, gli altri protagonisti e il regista spiegano cosa abbia significato per loro misurarsi con questo sequel, specialmente girando in loco in Oklahoma.

Twisters è già nei cinema italiani: interpretato da Glen Powell e Daisy Edgar-Jones, è il seguito del Twister del 1996, presentando una versione tecnicamente ancora più sofisticata di un disaster movie sugli uragani, piaga di alcune zone degli Stati Uniti, compreso l'Oklahoma dov'è stato girato il lungometraggio. In questo video backstage ci raccontano la loro esperienza il cast e il regista Lee Isaac Chung, legato a quelle zone e a quella natura, lieto di rivisitarla. Nella featurette in lingua originale si spiega anche come abbiano partecipato al film dei veri "cacciatori di uragani", dando all'esperienza una marcia in più di stralunato realismo. Leggi anche Tom Cruise popcorn alla mano per Twisters con Glen Powell

Twisters, il seguito di Twister quasi trent'anni dopo