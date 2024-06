Twisters, Glenn Powell: "C'è la scena più fisicamente impegnativa della mia carriera"

News Cinema

Una frase che attira l'attenzione, pronunciata da chi ha guidato un jet militare per Top Gun Maverick: Glenn Powell ammette che Twisters, al cinema dal 17 luglio, lo ha messo alla prova con la sequenza fisicamente più massacrante che abbia mai interpretato...

Dal 17 luglio si abbatteranno sui cinema i tornadi di Twisters, seguito di un celebre film catastrofico degli anni Novanta: il lanciatissimo Glenn Powell è tra i suoi interpreti, e ha discusso nel podcast Fandango di quella che finora è stata la scena fisicamente più massacrante e impegnativa che abbia mai girato nella sua carriera. Dal momento che Powell si è pure messo in gioco in sequenze complesse per esempio di Top Gun Maverick, viene la curiosità di sapere che cosa il regista Lee Isaac Chung l'abbia costretto a fare... Leggi anche Twisters in anteprima al 70° Taormina Film Festival, in programma dal 12 al 19 luglio

Twisters, Glenn Powell: "I tornando non sono teneri, non c'è spazio per la delicatezza"

Twisters con Glenn Powell e Daisy Edgar-Jones arriva quasi trent'anni dopo il prototipo Twister, nato dalla fantasia di Michael Crichton, in questo caso però applicata a un fenomeno che rende difficile la vita in diverse zone degli Stati Uniti: gli uragani. Il film metterà nella stessa pericolosa situazione una studiosa di fenomeni metereologici estremi e un influencer un po' vanesio, che ama imprese spericolate. E in quanto personaggio spericolato, Glenn Powell non si è potuto trattenere nemmeno sul set. E una sequenza in particolare l'ha ridotto un vero straccio...

C'è una sequenza che penso sarà una delle sequenze d'azione più incredibili di tutti i tempi. Si svolge tutta in piano sequenza e l'abbiamo girata a dicembre con una macchina della pioggia. Una delle notti più fredde della mia vita, mi trascinavano in una piscina con un cavo. Forse è la cosa più fisica che abbia mai fatto, perché parliamo sul serio di esseri umani che vengono risucchiati in un tornado, ma ricrei cosa succede quando vieni colpito dai rottami e tutto il resto, vedi le controfigure risucchiate via nel cielo, vedi i camion spostati, tu salti in una piscina e ti trascinano via, è un'esperienza fisica totalizzante. Come attore devi investire tutto, non può essere una cosa delicata, tenera. I tornado non sono teneri, devi mettere in gioco il tuo corpo per rendere l'esperienza convincente, la cosa figa è che nel cast eravamo tutti convinti. Tutti hanno messo a rischio il proprio corpo per risultare credibili.