Twisters, alla proiezione Tom Cruise si è scatenato, garantisce uno degli attori

Tom Cruise aveva già fatto il tifo sui social per Twisters, interpretato dal suo compagno top gun Glen Powell, ma adesso Anthony Ramos, nel cast del blockbuster catastrofico, conferma l'esaltazione complice di Tom durante la proiezione. Scatenato.

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato che Tom Cruise, complice di Glen Powell dopo averne consacrato la carriera in Top Gun Maverick, era stato presente all'anteprima londinese di Twisters, nei nostri cinema dal 17 luglio. Intervistato dalla rivista People, un altro membro del cast, Anthony Ramos, ha raccontato come si è comportato Cruise alla proiezione: avevamo già capito che Tom amava fare il tifo per i colleghi e per il cinema blockbuster, ma sa andare oltre il presenzialismo da scatti per i social (che comunque ha fatto). Leggi anche Tom Cruise popcorn alla mano per Twisters con Glen Powell

Tom Cruise irrefrenabile all'anteprima di Twisters

Anthony Ramos, già l'anno scorso in Transformers: Il risveglio, in Twisters interpreta il personaggio di Javi: il film è il sequel del Twister del 1996, ed è interpretato da Glen Powell e Daisy Edgar-Jones, nei panni di un influencer amante delle esperienze estreme e di una meteorologa. Ramos ha raccontato che Tom Cruise si è dimostrato estremamente partecipe di ciò che ha visto sullo schermo durante l'anteprima, dov'era presente per amicizia, al punto da non riuscire a contenere il suo entusiasmo "da popcorn" col resto del cast. Anthony lo descrive così:

Glen era seduto dietro di me, mio fratello era vicino a me, e Tom era dietro mio fratello. Tom continuava a darmi colpetti per tutto il film. Alla terza volta mi giro e penso: "Ora Tom Cruise non vede l'ora di andarsene! Continua a darmi botte." Invece mi dà i colpetti perché è gasato da diverse scene del film, se la ride, si ammazza dalle risate per tutto il film. Non aveva paura di esprimersi, gli sono stato davvero grato. Poi ci siamo abbracciati e mi fa: "Vai fratello, grande, roba buona!" E insomma, grande Tom Cruise! È stago molto figo.