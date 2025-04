Twin Peaks arriva in streaming su MUBI

News Cinema

La prima e la seconda stagione della serie capolavoro di David Lynch saranno presto disponibili sulla piattaforma dedicata al cinema d'autore e di qualità.

Dopo quella relativa alla nuova uscita cinematografica dei suoi film, ecco un'altra bellissima notizia per gli amanti di David Lynch: per celebrare il 35º anniversario della sua uscita, MUBI inserirà nel suo catalogo la prima e la seconda stagione di Twin Peaks. I trenta episodi che le compongono saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal prossimo 13 giugno.

Ecco cosa ha dichiarato Katharina Feistauer, VP Global Head of Programming di MUBI:

"Portare Twin Peaks su MUBI è un sogno che si avvera: è una delle serie più amate e discusse della storia della televisione. Sebbene questo lancio fosse in preparazione da mesi, la triste notizia della morte di David Lynch solo poche settimane fa, rende ancora più speciale questa occasione di celebrare il suo iconico lavoro. Siamo entusiasti che i fan di Lynch possano rivedere tutti gli episodi in modo completo e che, al contempo, nuove generazioni possano scoprirla per la prima volta."

L’arrivo di Twin Peaks su MUBI segna anche l’espansione del suo catalogo curato di cinema e audiovisivo, aprendosi a opere televisive e seriali uniche e innovative, dopo il successo del lancio di Self Portrait as a Coffee Pot dell’artista William Kentridge, insieme alla trilogia The Kingdom di Lars von Trier (disponibile in alcuni territori selezionati). La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

Prepariamoci quindi a tornare a Twin Peaks, e a seguire di nuovo le indagini e gli incubi dell'agente Cooper, che deve svelare i torbidi misteri legati alla morte della giovane Laura Palmer.

Twin Peaks su MUBI: il teaser ufficiale