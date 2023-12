Twilight, team Edward e team Jacob hanno intralciato l'amicizia tra Robert Pattinson e Taylor Lautner

News Cinema

Gestire Team Edward e Team Jacob anche nella vita reale è stato complicato per Taylor Lautner, il quale ha rivelato come i fan abbiano reso difficile un'amicizia con Robert Pattinson.

La rivalità tra Edward e Jacob in Twilight è palpabile e ben dichiarata. Vampiro e licantropo per natura non possono andare d’accordo, ma il vero motivo della discordia è Bella Swan, che ha conquistato il cuore di entrambi. Un triangolo amoroso sofferto, quello proposto in Twilight, saga fantasy tratta dagli omonimi romanzi di Stephenie Meyer che ha lanciato la carriera dei suoi protagonisti. Sono trascorsi 15 anni dal primo film che ha introdotto sul grande schermo la storia d’amore tra Edward e Bella e Taylor Lautner, interprete di Jacob, ha confessato di non aver mai legato sul set con Robert Pattinson proprio a causa dello schieramento dei fan.



Twilight, Taylor Lautner non ha mai legato sul set con Robert Pattinson a causa dello schieramento dei fan

A quanto pare non è scoccata la scintilla tra Taylor Lautner e Robert Pattinson sul set di Twilight. Per anni, infatti, i fan hanno portato avanti una lunga battaglia tra Team Edward e Team Jacob che avrebbe avuto un impatto anche nella vita reale dei due attori, precludendone un’amicizia. Intervistato dal podcast Call Her Daddy, Taylor Lautner ha ricordato qual è stato il prezzo da pagare per lo schieramento dei fan tra Edward e Jacob e qual è stato l’impatto di tutto questo su di lui e Robert Pattinson.

Non so per lui, ma almeno per me è stato sicuramente, soprattutto per la giovane età che avevo, come se ferissero costantemente i miei sentimenti e in modo ingiusto. So che a volte è inevitabile ma è stato difficile da affrontare.

All’epoca Taylor Lautner non aveva molta esperienza cinematografica e affrontare tutta quella popolarità anche al di fuori dello schermo è stato complicato e a tratti imbarazzante, soprattutto se coordinata all’esperienza del collega Pattinson:

A volte era imbarazzante per noi due stare insieme su una balconata e avere 10.000 ragazze che fischiavano Rob, ma poi tifavano per me, mentre l’altra metà fischiava me e tifava per lui. Questo ha ostacolato la nostra amicizia. È stato difficile. Non abbiamo mai legato a livello profondo solo perché siamo molto diversi ma lui è sempre stato fantastico ed è una persona dolcissima.