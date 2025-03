Twilight, Jackson Rathbone e Ashley Greene rivelano dove sono Jasper e Alice nel 2025

News Cinema

Cosa farebbero oggi Jasper ed Alice Cullen se avessero l'opportunità di raccontarsi? Ad esplorare il potenziale dei personaggi di Twilight sono stati i rispettivi interpreti Jackson Rathbone e Ashley Greene.

Sono trascorsi diversi anni dall’ultima volta che Jackson Rathbone e Ashley Greene hanno interpretato Jasper e Alice Cullen nella saga cinematografica di Twilight, eppure l’interesse nei loro confronti non è sfumato dopo tutto questo tempo. Anche i loro interpreti hanno ammesso in più di un’occasione di essere fortemente interessati al franchise e all’idea di esplorare ancor di più le sottotrame di quei personaggi. Infatti, in una recente intervista, entrambi gli attori hanno ragionato su dove potrebbero essere oggi Alice e Jasper.

Twilight, Jackson Rathbone e Ashley Greene rivelano dove sono oggi Alice e Jasper

Cosa farebbero oggi Jasper e Alice? A rispondere a questa domanda ci pensano i loro interpreti Jackson Rathbone e Ashley Greene, presenti all’Indiana Comic Con. Negli ultimi mesi, gli attori hanno più volte analizzato alcuni aspetti del franchise snocciolando dettagli dietro le quinte e quali storie vorrebbero approfondire se ne avessero l’opportunità. Come riporta Collider, entrambi hanno poi rivelato cosa potrebbero fare oggi Jasper e Alice in un mondo più tecnologicamente avanzato e fortemente legato ai social network. Essendo esseri soprannaturali e soprattutto vampiri, Jasper ed Alice sono immortali e hanno già avuto modo di adattarsi al cambiamento del mondo, sperimentando nuove tendenze. Oggi, però, non potrebbero fare a meno di TikTok: “Sicuramente sarebbe su TikTok”, ha ammesso Ashley Greene, proiettandosi davanti agli occhi l’immagine di una Alice influencer. “Penso che avrebbe la sua casa di moda. Penso che avrebbe la sua compagnia di organizzazione di matrimoni, quindi sarebbe impegnata a fare qualcosa inerente alla moda e all’amore”.

E Jasper, invece? A detta di Jackson Rathbone: “Sarei il suo fidanzato di Instagram, quindi scatterei le foto. Mi direbbe di scattarne un’altra, da un’angolazione diversa”. Al Comic Con era presente anche Peter Facinelli, che nel franchise ha interpretato Carlisle Cullen. Alla stessa domanda, l’attore non ha avuto dubbi: “Farei cose da dottore. Aiuterei le persone”, senza tradire la natura ligia del personaggio. “Ha 350 anni, quindi non vedo perché dovrebbe cambiare proprio ora”, ha aggiunto.