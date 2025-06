Twilight: con meno cuoricini e più sequenze spericolate la saga vampiresca avrebbe forse accontentato tutti?

News Cinema

Se i registi e gli sceneggiatori dei film di Twilight avessero sacrificato un po’ di sentimentalismo a favore di adrenalina e brutali scontri, forse anche i critici li avrebbero amati e avrebbero addirittura considerato la saga fantasy fra le migliori di sempre.

Se la Twilight Saga fosse stata meno sentimentale, avrebbe avuto un pubblico più ampio? E cosa sarebbe successo se gli adattamenti dei libri di Stephenie Meyer avessero puntato soprattutto sull'azione? La critica li avrebbe apprezzati maggiormente? A porsi queste domande è un interessante articolo pubblicato qualche ora fa da Screen Rant, che mette a confronto il gradimento del pubblico, in larga parte adolescente, con le recensioni USA. Ovviamente il passato non si può cambiare, ma l'analisi è lucida e quindi vale la pena di condividerla con voi.

La Twilight Saga poteva essere diversa...

I cinque film di Twilight sono usciti fra il 2008 e il 2012 e hanno mandato in delirio i fan dei romanzi, oltre a rilanciare al cinema il filone vampiresco. Tutti insieme hanno guadagnato globalmente più di 2 miliardi di dollari. Tuttavia sono stati massacrati dai critici. Fin qui nessuna novità, ma se si osservano i numeri - o meglio le percentuali - su siti di recensioni come il celeberrimo rottentomatoes, si nota che i film "salvati" sono quelli in cui ci sono più sequenze movimentate e meno scene smielate.

Su Rottentomatoes, il film del franchise con il punteggio più basso (26% di recensioni positive) è Breaking Dawn - Parte 1, seguito da New Moon (28%). I tre restanti - Twilight, Eclipse e Breaking Dawn - Parte 2 - se la sono cavata meglio (48% il primo, 46% il secondo, 49% il terzo). Come dicevamo sopra, questi 3 capitoli della saga sono piuttosto scatenati. In Breaking Dawn - Parte 2, per esempio, c'è un bellissimo duello finale, con combattimenti brutali, la morte di diversi personaggi e la testa mozzata di Carlisle. In Eclipse, invece, c'è lo scontro con Victoria e la sua progenie. In Twilight, infine, c'è il famelico James che viene ucciso da Edward. New Moon e Breaking Dawn - Parte 1 non sono così movimentati, ma i giovani fan li hanno amati moltissimo.

Il giornalista dell'articolo di Screen Rant scrive che, se si fosse lasciato più spazio ai duelli e alle lotte, forse la Twilight Saga sarebbe potuta diventare la miglior saga fantasy di sempre, anche considerando il fatto che alcune sequenze action non si trovano nei libri ma sono state inventate dagli sceneggiatori dei film. In realtà si parla di saga action-fantasy. Comunque la si intenda, per molti resta nettamente inferiore a quella de Il Signore degli Anelli e a quella di Harry Potter, che non a caso continuano a ispirare sequel, spinoff e serie tv.