Twilight: Catherine Hardwicke ebbe dalla produzione un misero cupcake all'indomani del successo al botteghino

News Cinema

Catherine Hardwicke parla di discriminazione femminile e racconta che, per festeggiare l'incasso da capogiro di Twilight, i produttori le regalarono un mini cupcake: se fosse stata un uomo, avrebbe ricevuto come minimo una macchina.

Come Charlize Theron qualche giorno fa, anche Catherine Hardwicke parla di discriminazione femminile nel campo cinematografico. Se la prima aveva detto che un'attrice che recita in un film d'azione che incassa poco difficilmente avrà la possibilità di farne un altro, la seconda parla ovviamente del suo campo, e cioè la regia. Alla Hardwicke, ai suoi compagni di lavoro e alla saga letteraria di partenza, dobbiamo il successo di Twilight, il primo dei cinque film ispirati ai libri di Stephenie Meyer.

Sono passati 17 anni dall'uscita del capostipite della Twilight Saga e Catherine ancora ricorda con amarezza il misero ringraziamento avuto dai produttori, che certamente non si aspettavano un incasso mondiale di 408.4 milioni di dollari, anche se, data la popolarità dei romanzi, molti immaginavano il film avrebbe avuto un largo seguito. Quando però i produttori si resero conto di aver toccato la luna con un dito, non si comportarono da gran signori con la persona che aveva diretto i neo-divi Robert Pattinson e Kristen Stewart, che tra l'altro ne hanno fatta di strada da allora, il primo interpretando addirittura Batman e lavorando con Christopher Nolan e David Cronenberg, la seconda diventando addirittura regista, dopo essere stata diretta da Woody Allen, Pablo Larrain e dallo stesso Cronenberg. E Catherine Hardwicke? Di certo non ha avuto una carriera altrettanto gloriosa, nonostante Cappuccetto Rosso sangue non fosse affatto male.

Un piccolo cupcake di ringraziamento a Catherine Hardwicke per Twilight

In una recente intervista a The Guardian, Catherine Hardwicke ha raccontato cosa accadde quando fu chiaro a tutti che Twilight aveva sbancato i botteghini dell'intero globo terracqueo:

Entrai in una stanza piena di regali e tutti si stavano congratulando con lo Studio. Mi diedero una scatola, la aprii e dentro c'era un mini cupcake.

La Hardwicke ha poi aggiunto che solitamente un regista che ha diretto un film di successo riceve "una macchina, un contratto per tre film o la possibilità di fare praticamente quello che vuole".

La regista ha proseguito spiegando di essersi resa conto molto presto di quanto il sesso di un regista sia determinante:

Non faranno dirigere più film alle donne, non ti affideranno il film successivo e non ti consentiranno di realizzare qualcosa di grande. Per me all'epoca fu un trauma

Ricordiamo, già che siamo in argomento, che gli altri film della Twilight Saga sono stati diretti da uomini:

Tempo fa Catherine Hardwick ha dichiarato di aver voluto dirigere soltanto il primo film della Twilight Saga perché, dopo aver letto il libro, aveva subito capito come trasformarlo in immagini, cosa che non le è accaduta con gli altri. A colpirla era stato anche l'amore fra Edward e Bella, che per lei "era come una droga".