Tutti tranne te, non c'è stato niente tra Glen Powell e Sydney Sweeney, ma l'ex di lui non poteva dirlo: non conveniva

Ospite di un podcast, l'ex di Glen Powell, Gigi Paris, si è sfogata sulle strategie di marketing che hanno portato al successo Tutti tranne te. Nonostante tra Powell e Sydney Sweeney non ci sia stato nulla, come hanno confermato gli interessati, bisognava farlo credere per alimentare la pubblicità.

La strategia è piuttosto nota: ci si casca facilmente, perché tutti vogliamo credere a una magia del cinema che possa esondare nella vita vera. Nel caso delle commedie romantiche, spesso la tecnica hollywoodiana prevede un gossip ambiguo, che alimenta una vera presunta intesa sentimentale / sessuale tra i protagonisti. È capitato anche a due star come Glen Powell e Sydney Sweeney, che peraltro hanno poi confermato il gioco degli ammiccamenti per il pubblico. La storia di vita vera, ma vera sul serio, l'ha raccontata l'ex di Powell, Gigi Paris, che ha dovuto subire in silenzio per non sporcare il quadro. Leggi anche Tutti tranne te, Sydney Sweeney torna ancora una volta sul sequel: "Non è un no"

Gigi Paris, ex di Glen Powell, si sfoga sull' "intesa ambigua" di Tutti tranne te

La modella Gigi Paris ha lasciato Glen Powell nell'aprile 2023, ma al podcast Too Much ha denunciato - senza fare nomi ma lasciando poco spazio a dubbi - la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il problema è stato il film Tutti tranne te, che Powell ha interpretato con Sydney Sweeney, mettendo in scena un'intesa vincente al boxoffice mondiale (220 milioni di dollari, per 25 di budget, fonte The Numbers). Ora, questo non è un gossip classico: non si tratta di semplice gelosia o di una tipica storia di tradimenti. Powell e Sweeney non sono mai stati ufficialmente insieme, ma ci hanno giocato perché conveniva. Ma cosa succede ai partner reali, in una situazione del genere? Se il lavoro viene prima, ma si viene etichettati come gli amori traditi? Magari lo si diventa sul serio. Se siete curiosi, ecco un punto di vista esasperato, testimonianza di Paris:

Volevo solo rispetto, specialmente in una situazione pubblica. [...] Cioè, non farmi fare la figura della cretina. Non devi far apparire tonta una con cui sei stato insieme e hai parlato per tre anni. Un po' di decenza, no? Alla fine della storia, la questione era: il lavoro prima di tutto. E se quello è il ragionamento, fai pure, la tua priorità è quella. Io me ne vado. Mi ha fatto schifo com'è stata gestita la cosa. Mi è sembrato di essere data in pasto ai cani. Non sto dicendo di essere stata manipolata, la questione era: "Devo farlo per il mio lavoro". [...]

[Stavo per partire per andare in Australia sul set], lui mi chiamò e mi disse: "I produttori e io ne abbiamo discusso e penso che sia meglio se tu non vieni in visita sul set." E allora riattaccai. Mi dissi: "Questo grandissimo figlio di puttana con me ha chiuso". Quella telefonata mi ha davvero distrutto. Speravo che magari, quando fossi arrivata lì, le cose sarebbero migliorate. Ma dopo quella telefonata, ho capito che era tutto finito. Quella persona non era più quella che amavo.