Tutti tranne te, Sydney Sweeney torna ancora una volta sul sequel: "Non è un no"

Dopo il successo di Tutti tranne te, Sydney Sweeney affronta ancora una volta le possibilità del sequel e spezza una lancia a favore dei fan.

Tutti tranne te ha avuto un successo virale sul grande schermo. Con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell, la rom com ha conquistato rapidamente il pubblico di TikTok ed è diventata una delle storie d’amore più chiacchierate nel corso del 2024. A distanza di tempo dal debutto sullo schermo, a Sydney Sweeney è stato chiesto cosa ne sarà di un sequel e l’attrice non ha voluto infrangere le aspettative del pubblico, offrendo una risposta vaga ma intrisa di speranza.

Tutti tranne te, Sydney Sweeney affronta di nuovo le possibilità del sequel: “Non è un no”

Cosa ne sarà di Bea e Ben dopo Tutti tranne te? La rom com rivelazione del 2024 diretta da Will Gluck ha seguito due invitati ad un matrimonio in Australia che, per puro spirito di sopravvivenza, decidono di inscenare una relazione d’amore così da raggiungere ognuno il proprio obiettivo. Se Bea, ad esempio, vuole scoraggiare i suoi genitori a spingerla tra le braccia del suo ex, Ben dalla sua vuole far ingelosire una ragazza. Ma nulla andrà come previsto e Bea e Ben, che un tempo hanno condiviso una notte di passione, da quel sentimento sprezzante scopriranno di avere molto in comune e di poter essere fatti realmente l’uno per l’altra. Con un risultato al botteghino pari a 220 milioni di dollari in tutto il mondo, Tutti tranne te ha generato la conversazione sul web e in molti sperano di rivedere Sydney Sweeney accanto a Glen Powell per un secondo capitolo. In una recente intervista con Empire Magazine, è stata proprio la Sweeney ad affrontare un possibile ritorno della sua Bea. La sua agenda è ricca d’impegni (al momento dell’intervista si trovava a Barcellona durante una pausa dalle riprese della terza stagione di Euphoria), ma non per questo direbbe di no ad un’altra avventura di Tutti tranne te. L’attrice ha precisato che il sequel, ad oggi, non ha ancora ricevuto il via libera ma, essendo produttrice esecutiva del primo capitolo, ha precisato che dal suo punto di vista non è un “no” secco:

Mmh! Dovrai soltanto aspettare e vedere come andrà a finire. Non è un no, ma non è neppure un sì. È un: ‘Non ho una risposta soddisfacente al momento’.