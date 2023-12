Tutti tranne te: Glen Powell e Sydney Sweeney, flirt sul set? L'attore fa chiarezza

News Cinema

Glen Powell e Sydney Sweeney stanno insieme? I gossip, dopo aver visto i due recitare insieme in "Tutti Tranne Te", non parlano d'altro. L'attore texano ha rotto il silenzio e commentato i rumors.

Sydney Sweeney e Glen Powell sono i protagonisti della commedia erotica Tutti tranne te, in arrivo nelle sale italiane il 25 gennaio 2024. La chimica percepita tra i due nella finzione del film ha fatto sì che i gossip su una presunta liaison tra la star di Euphoria e l'attore texano si diffondessero a macchia d'olio. Powell, intervistato da Business Insider, ha deciso di mettere un punto al chiacchiericcio e smentire le voci riguardo un flirt con la collega.

Il co-protagonista di Top Gun: Maverick (2022) ha dichiarato che la Sweeney ha sapientemente sfruttato l'hype attorno al loro presunto feeling per accrescere l'attenzione dedicata a Tutti Tranne Te.

Devo dare a Sydney tutto il merito. Non ho la capacità mentale di riuscire in una cosa simile, ma lei è davvero intelligente. Lo è davvero. E io e Sydney abbiamo un vero feeling. Ho avuto un'esperienza meravigliosa con lei in questo progetto. Per quanto riguarda frequentarsi realmente ed essere una coppia? Non è affatto così.

Durante le riprese della commedia di Will Gluck, Glen Powell ha chiuso la sua storia d'amore con la modella Gigi Paris. Evento che, di certo, non l'ha reso propenso ad avvicinarsi alla co-star, nemmeno per stuzzicare l'entusiasmo dei fans.

A rendere le cose più difficili nel gestire queste chiacchiere è stato il fatto che stavo affrontando realmente la fine di una storia d'amore durante il tour promozionale. Stavo con qualcuno che amavo veramente e a cui tenevo, e stavo cercando di dare un senso a molte cose. Per Sydney è stato molto più facile, perché è in una relazione meravigliosa ed è molto felice. Per me è stato un po' più difficile.

Il mondo del gossip può dunque mettersi l'anima in pace. Sydney Sweeney è felicemente fidanzata e Glen Powell sta curando il suo cuore infranto. Sul set di Tutti tranne te, tra i due protagonisti, non è sbocciato altro che una bella amicizia.

Tutti tranne te: trama, trailer e cast della commedia erotica con Sydney Sweeney

Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano fatti l'uno per l'altra ma, dopo un focoso primo appuntamento, accade qualcosa che spegne il loro sfrenato affiatamento. Quando si incontrano in Australia, inaspettatamente, perché invitati allo stesso matrimonio, decidono di fingere di essere impegnati in una relazione. Ciascuno ha in ballo un importante obiettivo, ma sopportarsi non sarà affatto semplice.

Nel cast, anche Alexandra Shipp, Darren Barnet, Brian Brown, Joe Davidson, Rachel Griffiths e Dermot Mulroney.

Tutti tranne te è diretto da Will Gluck, regista di Easy Girl (2010) e Amici di letto (2011). La sceneggiatura porta la firma di Ilana Wolpert (High School Musical: The Musical: The Series) e dello stesso Gluck. Sydney Sweeney ha prodotto il film con Gluck, Joe Roth, Jef Kirschenbaum, Natalie Sellers e Alyssa Altman.