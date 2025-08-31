Troppo cattivi 2, un video backstage sul segreto del film secondo il regista Pierre Perifel

News Cinema

Troppo cattivi 2 al cinema, targato DreamWorks Animation, ribadisce l'azione visionaria, frenetica e umoristica di questa saga: nel video backstage che vi proponiamo, il regista Pierre Perifel illustra il gioco di squadra creativo, necessario per dare vita a Mr. Wolf & C. Parola d'ordine: alzare la posta!

Mentre Troppo cattivi 2 della DreamWorks Animation è ancora nei nostri cinema, vi mostriamo questo breve videobackstage che ci permette di respirare un po' dell'atmosfera nel team creativo, ancora capitanato dal regista Pierre Perifel. Si ripropongono ovviamente gli ingredienti che avevano funzionato al primo giro, però si realizza tutto in una scala ancora più grande: cresce il production design, aumentano i personaggi (ci sono nuovi villain!), ma l'importante è mantenere alta la follia generale.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/troppo-cattivi-2/66440/video/?vid=47841" title="Troppo Cattivi 2: La Grande Squadra dietro Troppo Cattivi 2: Ecco chi ha aiutato il regista Pierre Perifel a portare a termine la missione! - HD">Troppo Cattivi 2: "La Grande Squadra dietro Troppo Cattivi 2": Ecco chi ha aiutato il regista Pierre Perifel a portare a termine la missione! - HD</a>

Troppo cattivi 2, il secondo atto targato DreamWorks Animation non alza il pedale dal freno