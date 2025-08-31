TGCom24
News Cinema

Troppo cattivi 2, un video backstage sul segreto del film secondo il regista Pierre Perifel

Domenico Misciagna

Troppo cattivi 2 al cinema, targato DreamWorks Animation, ribadisce l'azione visionaria, frenetica e umoristica di questa saga: nel video backstage che vi proponiamo, il regista Pierre Perifel illustra il gioco di squadra creativo, necessario per dare vita a Mr. Wolf & C. Parola d'ordine: alzare la posta!

Troppo cattivi 2, un video backstage sul segreto del film secondo il regista Pierre Perifel

Mentre Troppo cattivi 2 della DreamWorks Animation è ancora nei nostri cinema, vi mostriamo questo breve videobackstage che ci permette di respirare un po' dell'atmosfera nel team creativo, ancora capitanato dal regista Pierre Perifel. Si ripropongono ovviamente gli ingredienti che avevano funzionato al primo giro, però si realizza tutto in una scala ancora più grande: cresce il production design, aumentano i personaggi (ci sono nuovi villain!), ma l'importante è mantenere alta la follia generale.

Troppo cattivi 2, il secondo atto targato DreamWorks Animation non alza il pedale dal freno

In Troppo cattivi 2, ancora diretto da Pierre Perifel con la collaborazione di JP Sans, seguiamo l'arduo reinserimento della banda di Mr. Wolf nella società civile: in quanto ex-delinquenti, nessuno sembra disposto a dare una chance a lui, Mr. Shark, Mr. Snake, Tarantula e Mr. Piranha. Ecco allora che, quando in città vengono svolte rapine col loro identico (passato) stile, Wolf pensa che l'intera banda possa riscattarsi definitivamente, collaborando con la giustizia: purtroppo faranno esattamente il gioco di tre nuove cattivissime, uno spietato terzetto femminile composto da Kitty (leopardo delle nevi), Pigtail (cinghiale) e Doom (corvo). Riuscirà Wolf a evitare d'essere incastrato e a proteggere la reputazione della sua amata Diane Foxington alias Zampa Cremisi?
Giunta al secondo atto, questa spettacolare saga umoristica animata a base di animali antropomorfi nasce sempre dai libri omonimi di Aaron Blabey, opportunamente espansi e rivisitati dalla creatività DreamWorks: ci si avvale ancora di un rendering in CGI non fotorealistico, con un'espressività facciale dei personaggi molto debitrice della classica caricatura bidimensionale a mano libera. Nella versione italiana sono ribadite le voci di Andrea Perroni (Wolf), Francesco De Carlo (Shark), Edoardo Ferrario (Snake), Valerio Lundini (Piranha) e Margherita Vicario (Tarantula). Leggi anche Troppo Cattivi 2, la recensione dell'action cartoon targato DreamWorks Animation

