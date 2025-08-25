Troppo Cattivi 2 riapre il boxoffice italiano del weekend, subito in vetta
Il ritorno di Mr. Wolf e della sua banda in Troppo Cattivi 2 della DreamWorks Animation conquista all'uscita il botteghino italiano del weekend. Lo seguono Weapons e I Fantastici 4: Gli inizi.
Siamo tra gli ultimi mercati a ospitare l'uscita dello scatenato Troppo Cattivi 2 della DreamWorks Animation, ma la banda di Mr. Wolf è all'altezza del compito: dare inizio alla nostra stagione cinematografica, con un primo posto da 1.533.000 euro (sui cinque giorni, 1.140.700 nel fine settimana, fonte Cinetel). È il film che contribuisce al risveglio del nostro boxoffice del weekend, con un +56% generalizzato su tutte le sale aperte. Per quanto riguarda nello specifico il lavoro del regista Pierre Perifel, non si sta dimostrando al botteghino mondiale molto vivace come il suo ritmo allegro: stando a The Numbers è costato sugli 80 milioni di dollari, marketing escluso, e ne ha raccolti finora quasi 150. Considerando che negli USA è già sbarcato il 24 luglio, sembra impossibile che ripeta l'exploit dei 250 milioni raccolti dal predecessore nel 2022, con un budget quasi analogo: peccato, perché a nostro modesto parere gli è all'altezza.
Slitta dal primo al secondo posto il fenomeno di quest'estate: l'horror Weapons di Zach Cregger, dove diversi bambini e bambine, tutti compagni di scuola, spariscono misteriosamente in una notte. Raccogliendo altri 432.000 euro, raggiunge da noi i 2.157.600, ma la cosa sorprendente è che, grazie al passaparola legato alla sua struttura narrativa basata sulla sorpresa, negli USA e altrove non scende nelle classifiche del boxoffice: il risultato nel mondo al momento parla di quasi 200 milioni di dollari, che rispetto al budget sotto i 40 riportato da Variety lo rendono un grandissimo successo, moralmente raddoppiato perché la Warner ha puntato su un soggetto originale, non su un franchise.
Scivola dalla seconda alla terza posizione il presunto rilancio del Marvel Cinematic Universe con I Fantastici 4: Gli inizi di Matt Shakman: non che il film con Pedro Pascal e Vanessa Kirby sia andato male, perché da noi ha raggiunto gli 8.057.000 (di cui 236.700 nel weekend) ed è al nono posto dei migliori incassi dell'anno solare. Il problema è più che altro nel timido totale mondiale di 490.000.000 dollari, che con un budget oltre i 200 (fonte Variety) potrà assicurare un pari escludendo i costi di promozione, ma di certo non riapre davvero i giochi per un tipo di produzione blockbuster.
Entra al quarto posto la "forense" cronaca di una missione in Iraq del 2006, Warfare - Tempo di guerra, diretta a quattro mani da Alex Garland con lo stunt coordinator Ray Mendoza, che da soldato la visse in prima persona: 316.700 euro il boxoffice garantito dal pubblico che si è voluto mettere alla prova con un resconto spietato. Nel mondo il film indipendente A24 ha raccolto 33 milioni di dollari, per un budget che Deadline colloca sui 20. Gli manca ancora qualcosa per andare in pari.
Esordio in quinta posizione per Locked - In trappola: rastrella 255.200 euro in cinque giorni la storia di un ladruncolo (Bill Skarsgaard), prigioniero di un SUV che ha cercato di rubare. È caduto nel tranello di un sadico giustiziere / vigilante che ha il volto di Anthony Hopkins. David Yarovesky dirige il remake dell'argentino 4x4.
Il box office completo del weekend