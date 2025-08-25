TGCom24
Home | Cinema | News | Troppo Cattivi 2 riapre il boxoffice italiano del weekend, subito in vetta
Schede di riferimento
Troppo Cattivi 2
Anno: 2025
3,5
Troppo Cattivi 2
News Cinema

Troppo Cattivi 2 riapre il boxoffice italiano del weekend, subito in vetta

Domenico Misciagna

Il ritorno di Mr. Wolf e della sua banda in Troppo Cattivi 2 della DreamWorks Animation conquista all'uscita il botteghino italiano del weekend. Lo seguono Weapons e I Fantastici 4: Gli inizi.

Troppo Cattivi 2 riapre il boxoffice italiano del weekend, subito in vetta

Siamo tra gli ultimi mercati a ospitare l'uscita dello scatenato Troppo Cattivi 2 della DreamWorks Animation, ma la banda di Mr. Wolf è all'altezza del compito: dare inizio alla nostra stagione cinematografica, con un primo posto da 1.533.000 euro (sui cinque giorni, 1.140.700 nel fine settimana, fonte Cinetel). È il film che contribuisce al risveglio del nostro boxoffice del weekend, con un +56% generalizzato su tutte le sale aperte. Per quanto riguarda nello specifico il lavoro del regista Pierre Perifel, non si sta dimostrando al botteghino mondiale molto vivace come il suo ritmo allegro: stando a The Numbers è costato sugli 80 milioni di dollari, marketing escluso, e ne ha raccolti finora quasi 150. Considerando che negli USA è già sbarcato il 24 luglio, sembra impossibile che ripeta l'exploit dei 250 milioni raccolti dal predecessore nel 2022, con un budget quasi analogo: peccato, perché a nostro modesto parere gli è all'altezza.

Slitta dal primo al secondo posto il fenomeno di quest'estate: l'horror Weapons di Zach Cregger, dove diversi bambini e bambine, tutti compagni di scuola, spariscono misteriosamente in una notte. Raccogliendo altri 432.000 euro, raggiunge da noi i 2.157.600, ma la cosa sorprendente è che, grazie al passaparola legato alla sua struttura narrativa basata sulla sorpresa, negli USA e altrove non scende nelle classifiche del boxoffice: il risultato nel mondo al momento parla di quasi 200 milioni di dollari, che rispetto al budget sotto i 40 riportato da Variety lo rendono un grandissimo successo, moralmente raddoppiato perché la Warner ha puntato su un soggetto originale, non su un franchise.
Scivola dalla seconda alla terza posizione il presunto rilancio del Marvel Cinematic Universe con I Fantastici 4: Gli inizi di Matt Shakman: non che il film con Pedro Pascal e Vanessa Kirby sia andato male, perché da noi ha raggiunto gli 8.057.000 (di cui 236.700 nel weekend) ed è al nono posto dei migliori incassi dell'anno solare. Il problema è più che altro nel timido totale mondiale di 490.000.000 dollari, che con un budget oltre i 200 (fonte Variety) potrà assicurare un pari escludendo i costi di promozione, ma di certo non riapre davvero i giochi per un tipo di produzione blockbuster.
Entra al quarto posto la "forense" cronaca di una missione in Iraq del 2006, Warfare - Tempo di guerra, diretta a quattro mani da Alex Garland con lo stunt coordinator Ray Mendoza, che da soldato la visse in prima persona: 316.700 euro il boxoffice garantito dal pubblico che si è voluto mettere alla prova con un resconto spietato. Nel mondo il film indipendente A24 ha raccolto 33 milioni di dollari, per un budget che Deadline colloca sui 20. Gli manca ancora qualcosa per andare in pari.
Esordio in quinta posizione per Locked - In trappola: rastrella 255.200 euro in cinque giorni la storia di un ladruncolo (Bill Skarsgaard), prigioniero di un SUV che ha cercato di rubare. È caduto nel tranello di un sadico giustiziere / vigilante che ha il volto di Anthony Hopkins. David Yarovesky dirige il remake dell'argentino 4x4.

Il box office completo del weekend

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Troppo Cattivi 2
Anno: 2025
3,5
Troppo Cattivi 2
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
I migliori film in streaming diretti da Tim Burton, che oggi compie 67 anni
news Cinema I migliori film in streaming diretti da Tim Burton, che oggi compie 67 anni
Non sapete cosa guardare stasera? Ecco 3 film gratis su RaiPlay da non perdere
news Cinema Non sapete cosa guardare stasera? Ecco 3 film gratis su RaiPlay da non perdere
Is This Thing On?: il terzo film da regista di Bradley Cooper, con protagonisti Laura Dern e Will Arnett, esce a fine anno
news Cinema Is This Thing On?: il terzo film da regista di Bradley Cooper, con protagonisti Laura Dern e Will Arnett, esce a fine anno
Serial killer e detective in crisi: 5 film che ogni fan di Se7en deve vedere
news Cinema Serial killer e detective in crisi: 5 film che ogni fan di Se7en deve vedere
La Mummia 26 anni dopo: Brendan Fraser è quasi morto sul set, ecco in quale scena
news Cinema La Mummia 26 anni dopo: Brendan Fraser è quasi morto sul set, ecco in quale scena
À son image: la recensione del dramma sul conflitto corso di Thierry de Peretti
recensione Cinema À son image: la recensione del dramma sul conflitto corso di Thierry de Peretti
Blade Runner e Alien sono collegati? Indizi e easter egg nei due cult di Ridley Scott
news Cinema Blade Runner e Alien sono collegati? Indizi e easter egg nei due cult di Ridley Scott
Io sono nessuno 2, come Hutch Mansell è diverso da John Wick secondo il regista
news Cinema Io sono nessuno 2, come Hutch Mansell è diverso da John Wick secondo il regista
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
La Migliore Offerta
Poveri ma ricchi
I Molti Santi del New Jersey
L'oro di Mackenna
A Hard Day
Un amore senza tempo
Non mi scaricare
L'ultimo lupo
La banda del gobbo
I Mitchell contro le macchine
Elvis
Lupin III vs. Detective Conan - Il film
Film stasera in TV