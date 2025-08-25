Troppo Cattivi 2 riapre il boxoffice italiano del weekend, subito in vetta

News Cinema

Il ritorno di Mr. Wolf e della sua banda in Troppo Cattivi 2 della DreamWorks Animation conquista all'uscita il botteghino italiano del weekend. Lo seguono Weapons e I Fantastici 4: Gli inizi.

Siamo tra gli ultimi mercati a ospitare l'uscita dello scatenato Troppo Cattivi 2 della DreamWorks Animation, ma la banda di Mr. Wolf è all'altezza del compito: dare inizio alla nostra stagione cinematografica, con un primo posto da 1.533.000 euro (sui cinque giorni, 1.140.700 nel fine settimana, fonte Cinetel). È il film che contribuisce al risveglio del nostro boxoffice del weekend, con un +56% generalizzato su tutte le sale aperte. Per quanto riguarda nello specifico il lavoro del regista Pierre Perifel, non si sta dimostrando al botteghino mondiale molto vivace come il suo ritmo allegro: stando a The Numbers è costato sugli 80 milioni di dollari, marketing escluso, e ne ha raccolti finora quasi 150. Considerando che negli USA è già sbarcato il 24 luglio, sembra impossibile che ripeta l'exploit dei 250 milioni raccolti dal predecessore nel 2022, con un budget quasi analogo: peccato, perché a nostro modesto parere gli è all'altezza.