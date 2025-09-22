Tropea Film Festival: si chiude la terza edizione con una serata ricca di ospiti

News Cinema

A Tropea premiazioni, omaggi, racconti e l’orgoglio di una comunità che si ritrova intorno al cinema.

La terza edizione del Tropea Film Festival, creato e diretto da Emanuele Bertucci, si è chiusa tra riconoscimenti, ricordi, testimonianze e il forte senso di appartenenza di una comunità che si stringe intorno al grande schermo. Ad aprire la serata, svoltasi sabato 20 settembre in Piazza del Cannone, sono stati cinque gruppi di giovani partecipanti al progetto Un corto per Tropea, che dopo un percorso intensivo sotto la guida del regista Mimmo Calopresti e dell’attore Marcello Fonte hanno presentato le opere da loro realizzate.

La cerimonia, condotta da Antonella Salvucci, ha condensato lo spirito stesso del festival, fatto di incontri, tavole rotonde, masterclass e confronti sul presente e sul futuro della settima arte, con uno sguardo sempre rivolto ai maestri del passato. Questa edizione è stata dedicata a Ugo Tognazzi, icona della commedia italiana, a 35 anni dalla sua scomparsa.

Non sono mancati premi e riconoscimenti: nella sezione internazionale il titolo di Miglior Cortometraggio è andato a CITIZENs, apprezzato per la sua forza narrativa e la sua attualità. La giuria presieduta da Abel Ferrara ha poi assegnato ex aequo il Premio Miglior Attore a Rusty Smith e Valentino Sebic, entrambi presenti sul palco per ricevere l’applauso del pubblico. Una menzione speciale è andata a Yasko Fujii, capace di un’interpretazione intensa e delicata. Nella sezione Voice, dedicata agli sguardi femminili nel cinema, il premio come Miglior Attrice è stato conferito ad Atsuko Maeda, mentre un riconoscimento speciale ha celebrato la regista Yukiko Mishima per la sua sensibilità artistica.

Il festival ha proposto anche anteprime mondiali, tra cui il lungometraggio Taverna De Gaga, vincitore come Miglior Film Internazionale, girato in parte proprio a Tropea. La giuria ha inoltre segnalato la regia visionaria di Ankow Hamano, presente in sala. Questi legami rinsaldano il ponte culturale tra Tropea e il Giappone, nato da precedenti collaborazioni istituzionali e destinato a proseguire con la partecipazione di registi italiani al festival giapponese di Umizora, sull’isola di Awaji. Il riconoscimento dell’Associazione Albergatori, consegnato dal presidente Massimo Vasinton, è andato a Giovanni Esposito per la sua interpretazione in Nero, mentre Madalina Ghenea ha vissuto un doppio momento di emozione: la consegna della cittadinanza onoraria da parte del commissario straordinario Roberto Micucci e il Premio Gruppo Francioso, che suggella il suo forte legame con il territorio calabrese.

Un tributo speciale, intitolato a Raf Vallone, è stato riservato a Francesco Pannofino e consegnato dal figlio dell’attore, Saverio, in un gesto simbolico di passaggio generazionale. Sul palco anche Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che ha riproposto il documentario su Pasolini, a dieci anni dalla sua realizzazione, premiato dal maestro orafo Michele Affidato. Grande accoglienza per Ricky Tognazzi, insignito di un premio speciale consegnato da Antonio Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission, che ha colto l’occasione per annunciare un nuovo progetto in arrivo firmato Tognazzi-Izzo.

La cerimonia ha poi incoronato i vincitori del concorso principale: Miglior Cortometraggio a Balentìa di Niccolò Lorini e Miglior Lungometraggio a In viaggio con lei di Gianluca Gargano, accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Come da tradizione, i premi sono stati realizzati dal maestro orafo Michele Affidato e raffigurano lo Scoglio di Santa Maria dell’Isola, simbolo identitario della città.

Questa edizione ha dimostrato la capacità del festival di unire giovani talenti e protagonisti affermati del cinema nazionale e internazionale. La partecipazione calorosa del pubblico, l’intensità delle proiezioni e la varietà degli incontri hanno confermato ancora una volta che il Tropea Film Festival è molto più di una rassegna cinematografica: è un’esperienza condivisa e vibrante di cultura e comunità.