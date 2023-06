Tron: Ares - Evan Peters nel cast del terzo capitolo della saga sci-fi

News Cinema

Evan Peters affiancherà Jared Leto in Tron: Ares, terzo capitolo della saga sci-fi prodotta da Disney, cominciata nel 1982.

Tron: Ares - terzo capitolo della saga sci-fi prodotta da Disney - accoglie una new entry nel cast, Evan Peters. La star raggiunge quindi il già confermato Jared Leto, mentre al momento non sono stati resi noti i nomi degli altri membri del cast.

Il nome di Evan Peters era già emerso in rete come possibile interprete del progetto, ma solamente in queste ore è arrivata la conferma ufficiale della produzione. I dettagli del ruolo affidato all'attore non sono stati ancora rivelati, anche se la storia dovrebbe prevedere il coinvolgimento di un soldato del mondo virtuale in cui è ambientata la saga e quello di un giocatore "umano". Jared Leto vestirà invece i panni del protagonista, Ares, la manifestazione del programma Tron. Leto, dopo una serie di insuccessi commerciali e di critica - House of Gucci, Morbius -, è atteso anche in un altro progetto Disney, La casa dei fantasmi - in sala dal 23 agosto.

Evan Peters è quindi pronto a prendere parte ad un nuovo franchise, dopo aver vestito i panni di Peter Maximoff \ Quicksilver nella saga X-Men - ruolo che ha ripreso anche nella serie Marvel WandaVision. La star è però nota al grande pubblico anche per la sua assidua collaborazione con Ryan Murphy, che l'ha portato a recitare in alcune stagioni della serie antologica American Horror Story, in qualche episodio di Pose e nella miniserie Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Di recente la star è poi apparsa al fianco di Kate Winslet in Omicidio a Easttown. Dopo uno sviluppo piuttosto travagliato, Tron: Ares - entrato finalmente in produzione - potrà quindi contare sulla presenza di due interpreti particolarmente amati dal pubblico, a cui è affidato l'arduo compito di risollevare le sorti di una saga che ha da sempre faticato a trovare una propria direzione. Dopo il successo del primo capitolo, rilasciato nel 1982 con Jeff Bridges come protagonista, il franchise è infatti incappato nel flop del secondo episodio, Tron: Legacy (2010), con Garrett Hedlund ed Olivia Wilde. Le riprese di Tron: Ares dovrebbero cominciare ad agosto, a Vancouver - salvo ritardi dovuti allo sciopero degli sceneggiatori e all'imminente sciopero del sindacato attori -, sotto la regia di Joachim Rønning - già dietro la macchina da presa di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar e Maleficent - Signora del Male. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.