TRON: Ares, cosa comportano le musiche dei Nine Inch Nails, secondo il regista

Chiacchierando con Empire, il regista del prossimo TRON: Ares, al cinema nell'ottobre 2025, spiega che il passaggio delle musiche dai Daft Punk di Legacy ai Nine Inch Nails riflette un'esigenza narrativa del film.

Manca quasi un anno all'uscita di TRON: Ares, al cinema nell'ottobre 2025, ma il regista Joachim Rønning ne ha discusso con Empire, spiegando nello specifico quale sia il tono della nuova storia con Jared Leto, una storia di cui si sa molto poco. Si può però già intuire che il passaggio delle musiche dai Daft Punk ai Nine Inch Nails sia un indizio di quale registro il nuovo film cavalcherà. Siamo nel mondo reale... siamo lontani dalla "Grid", dalla Rete.

Trent Reznor e Atticus Ross per un tono più crudo in TRON Ares

Joachim Rønning ha da poco diretto Daisy Ridley in La ragazza del mare, ma prima ancora sempre per la Disney aveva firmato Maleficent 2 e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, quest'ultimo codiretto col suo socio Espen Sandberg. La major gli ha affidato il sudato sequel di TRON: Legacy (2010), cioè quel TRON: Ares che vedrà protagonista Jared Leto, insieme a Jeff Bridges, Gillian Anderson e Cameron Monaghan, tra gli altri. Della storia si sa pochissimo, se non che Leto sarà un'IA di nome appunto Ares, inviata nel mondo reale. È stata proprio la diversa ambientazione a spingere per un cambio di registro alle musiche: dai Daft Punk che firmarono la colonna sonora del precedente capitolo, ai Nine Inch Nails di Trent Reznor & Atticus Ross per questo TRON: Ares. C'è da ricordare che Reznor & Ross in ambito Disney si sono cimentati anche con le musiche del Soul pixariano. Riguardo al loro ultimo impegno qui, Rønning spiega:

Con i Nine Inch Nails alle musiche, questo capitolo sarà un po' più crudo, un po' più industrial. Era importante per me, per cercare il contrasto tra La Rete e il mondo reale. Da quel punto di vista, i Nine Inch Nails si sposano perfettamente con questo nuovo mondo di TRON che stiamo creando. [...] Quello che cerco sempre in una storia è un forte nucleo emotivo. Questo film probabilmente sarà più toccante di quanto la gente si aspetti. Quanto costa essere umani?