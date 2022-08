Tributo all'intramontabile Ingrid Bergman: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

La leggendaria protagonista di Casablanca nasceva a Stoccolma il 29 agosto 1915. Ecco cinque titoli in streaming dell'attrice tre volte premio Oscar.

Celebriamo oggi la grandezza di una delle attrici più importanti della storia del cinema, ovvero Ingrid Bergman. Nata il 29 agosto 1915 a Stoccolma - e venuta a mancare proprio nel giorno del suo compleanno 67 anni dopo - la Bergman ha lavorato con molti dei più grandi autori della storia del cinema, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per rendere il doveroso tributo. Ecco dunque il meglio della filmografia di un’artista capace di vincere ben tre premi Oscar, su un totale di sette candidature ottenute. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati dalla leggendaria Ingrid Bergman

Il dottor Jeckyll e Mr. Hyde

Casablanca

Io ti salverò

Viaggio in Italia

Sinfonia d’autunno

Il dottor Jeckyll e Mr. Hyde (1941)

Primo film di culto per la Bergman, che recita accanto a un altro “mostro sacro” come Spencer Tracy nel classico dell’orrore tratto da Robert Louis Stevenson. Un film che all’epoca fece scalpore per gli effetti speciali e il trucco audacissimo, che ci “rivela” il lato oscuro dell’essere umano deformato e violento. Il dottor Jeckyll e Mr. Hyde possiede momenti di grande cinema di genere con all’interno una riflessione profonda sulla natura di tutti noi, quella nascosta nella parte animalesca e primordiale. Classico che impone definitivamente la Bergman come star di prima grandezza. Disponibile su CHILI.

Casablanca (1942)

Molti lo ritengono il miglior lungometraggio della storia del cinema americano, e onestamente non osiamo dargli torto. Michael Curtiz gestisce una sceneggiatura perfetta, che mescola melodramma, guerra, spionaggio con una fluidità narrativa encomiabile. Accanto a un Bergman leggendaria l’altrettanto portentoso Humphrey Bogart, con Claude Rains strepitoso supporto. Casablanca ancora oggi commuove, anzi strazia. E non lascia mai la presa emotiva o cinematografica sullo spettatore. Film incredibile. “Solo” la nomination per la Bergman, Oscar al miglior film, regia e sceneggiatura. E ci mancherebbe…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Io ti salverò (1945)

Diretta dal genio Alfred Hitchcock e accanto a un co-protagonista di spessore come Gregory Peck, la Bergman sforna una delle migliori interpretazioni della sua carriera in un thriller ad alta tensione che nasconde - come molto spesso nel cinema dell’autore britannico - un sottotesto erotico fortisismo e dolcemente perverso. Io ti salveró è davvero uno dei capolavori del decennio, elegante nella messa in scena e spaventoso nelle sequenze maggiormente terrificanti. Un classico, il meglio del meglio da parte del maestro del brivido cinematografico. Disponibile su Amazon Prime Video.

Viaggio in Italia (1953)

L’ultimo film della trilogia girata con l’allora marito Roberto Rossellini è uno dei punti più alti ed emozionanti della filmografia sia del cineasta che dell’attrice. Interpretato anche dall’altro premio Oscar George Sanders, Viaggio in Italia è un melodramma che riconsidera il Neorealismo di qualche anno prima proprio per mano del suo autore principale, riscrivendone le coordinate dentro il genere più preciso del melodramma esistenziale. Un film a suo modo sperimentale, uno dei più intensi e stratificati dell’autore di Roma città aperta. Disponibile su CHILI.

Sinfonia d’autunno (1978)

Grandioso ritorno alle origini per la Bergman, che viene diretta dal maestro svedse Ingmar Bergman in un dramma da camera come al suo solito preciso e perfetto nella delineazione delle psicologie femminili protagoniste. Sinfonia d’autunno vede come co-protagonista la “musa” dell’autore Liv Ullmann, che si adagia con grandiosa dolcezza sulla performance della Bergman, che ottiene per il ruolo la sua settima e ultima nomination all’Oscar. Film implacabile e densissimo, uno dei grandi titoli di un cineasta unico nell'esplorare la psiche umana. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.