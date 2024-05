Tornando a Est: Ciak, si gira in Bulgaria per il sequel di Est - Dittatura Last Minute, sempre con Lodo Guenzi & Co.

News Cinema

A quattro anni di distanza da Est - Dittatura Last Minute, Antonio Pisu gira il sequel Tornando a Est. I protagonisti sono sempre Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini e le riprese sono appena partite a Sofia, in Bulgaria.

Sono cominciate in Bulgaria, per la precisione a Sofia, le riprese di Tornando a Est, sequel del fortunato Est - Dittatura last minute, diretto da Antonio Pisu e interpretato da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini. Lo annuncia la casa di produzione Storiedellest Produzioni, i cui soci fondatori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi sono gli autori e protagonisti della storia originale, in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini e con il sostegno della Emilia Romagna Film Commission.

Anche Tornando a Est ha come regista Antonio Pisu e vede protagonisti Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini, che riprendono i ruoli di Rice, Pago e Bibi. Ai tre si aggiungono Cesare Bocci, Caterina Gabanella e Pier Paolo De Mejo. Una volta terminata la parte estera del film, la troupe e gli attori si sposteranno a Cesena.

Tornando a Est: la trama del film

Se in Est - Dittatura last minute, che si svolgeva nel 1989, poche settimane prima della caduta di Berlino, i tre ragazzi di Cesena si ritrovavano in una Bucarest schiacciata dalla dittatura di Ceausescu, questa volta il muro di Berlino è stato abbattuto da due anni e ci troviamo quindi nel 1991. Siamo sempre in un road movie attraversato da rocambolesche avventure e colpi di scena, ma i tre amici stavolta vanno in Bulgaria, dove vengono scambiati per spie internazionali. Ecco la sinossi ufficiale del film:

A due anni dalla caduta del muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi sono tornati alle loro vite a Cesena dopo il viaggio in Romania di qualche anno prima: Pago continua il suo lavoro di guida turistica trascorrendo gran parte del suo tempo nella Repubblica di San Marino; Rice lavora presso una piccola banca mentre Bibi ha da ormai sei mesi una relazione epistolare con una ragazza bulgara di nome Yuliya che non ha mai incontrato e che aiuta economicamente inviandole saltuariamente piccole somme di denaro. Incoraggiato dagli amici, parte insieme a loro per un viaggio verso Sofia con l’intento di conoscere finalmente la ragazza, ma giunti nella capitale bulgara verranno scambiati per spie internazionali pedinati persino dai servizi segreti italiani: coinvolti nuovamente in una serie di sfortunate coincidenze vivranno ancora una volta un viaggio ricco di incontri, emozioni e colpi di scena.

Presentato con successo al Festival di Venezia nel 2020, Est - Dittatura Last Minute aveva conquistato il plauso della critica e l’interesse internazionale, ottenendo numerosi riconoscimenti in Italia e nel mondo, e ottimi risultati di box-office. Vi riproponiamo il trailer del film.