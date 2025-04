News Cinema

Torna Una pallottola spuntata! Ecco il primo trailer italiano del film con Liam Neeson e Pamela Anderson

La celeberrima commedia demenziale targata Zucker-Abrahams-Zucker sta per tornare in una versione rivista e aggiornata, che vedremo prossimamente al cinema con Eagle Pictures. Ecco il primo trailer in italiano del nuovo Una pallottola spuntata.