Topolino: La storia di un topo, il trailer del documentario su Disney+

A novembre il documentario originale Topolino: La storia di un topo esplorerà le origini e l'evoluzione di Mickey Mouse, tra personaggio e simbolo, nel corso di oltre novant'anni.

Arriverà su Disney+ il 18 novembre il documentario originale Topolino: La storia di un topo: il progetto fa parte delle celebrazioni per il 100° anniversario della Walt Disney Company e, come sosteneva lo stesso Walt, non bisognava mai dimenticarsi che l'azienda aveva le sue radici in questo personaggio, che ha assunto nei decenni significati diversi.





Topolino: La storia di un topo, novant'anni di storia

Sono quasi 94 anni che ci separano dal debutto nel 1928 di Mickey Mouse alias Topolino, nel corto Steamboat Willie, con il protagonista fischiettante che tuttora è il logo dei Walt Disney Animation Studios. Il documentario Topolino - La storia di un topo, diretto da Jaff Malmberg, si promette di raccontarne l'importanza in differenti epoche, seguendo le sue metamorfosi grafiche ma anche "filosofiche", adattandosi alle necessità del pubblico che in novant'anni l'ha adottato in modo diverso: simbolo di resilienza verso la Grande Depressione, sostegno morale durante la II Guerra Mondiale, antico, moderno, contemporaneo, nostalgico, attuale.

Il film incrocia le testimonianze e i commenti degli animatori Disney Eric Goldberg, Mark Henn, Randy Haycock e Floyd Norman, ma vanta anche la partecipazione della storica dell'arte Carmenita Higginbotham, della direttrice di Walt Disney Archives Rebecca Cline e dell'archivista Kevin Kern. Tra filmati d'archivio esclusivi, senza dimenticare le controversie, Topolino: La storia di un topo ospiterà anche un cortometraggio inedito animato a mano libera di un minuto, realizzato appositamente da Goldberg, Haycock e Henn, accompagnato da un dietro le quinte degli stessi artisti per spiegare come Topolino prenda vita nel nostro immaginario.