Top Gun Maverick supera Avengers Infinity War: il film è il 6° maggiore incasso di sempre negli USA

Il film con Tom Cruise sta per arrivare in streaming, ma intanto segna un altro record: Top Gun: Maverick è ora il 6° maggiore incasso di sempre al box office USA e il 13° al box office mondiale.

Per Top Gun: Maverick siamo arrivati allo scadere dei 90 giorni, considerati la tradizionale finestra di tempo per lo sfruttamento di un film nel circuito delle sale cinematografiche. Una "tradizione" che sembrava essere andata in soffitta con l'arrivo della pandemia e di cui anche prima era iniziata una sorta di smantellamento. La chiusura delle sale nel 2020 ha mandato in crisi l'industria del cinema e gli studios americani sono andati in tilt, adottando strategie diverse sulle uscite dei loro prodotti: alcuni congelati in attesa di capire l'evoluzione dell'emergenza, altri titoli venduti direttamente ai servizi streaming, altri ancora con uscite contemporanee in sala e online. Ora, il film sequel di Top Gun arriva in streaming il 27 agosto e su supporto fisico il 31 ottobre (il disco blu-ray UHD 4K rimane per tutti i film la migliore esperienza di visione in assoluto).

Si è parlato tanto del destino delle sale cinematografiche e dell'inevitabile cambiamento nelle abitudini del pubblico, accelerato dai vari lockdown, con le tonnellate di film e serie disponibili in streaming. Ancora non è facile prevedere lo scenario dei prossimi cinque anni, oltre al fatto che ogni paese ha culturalmente una diversa intimità con la sala, ma gli spettatori sono stati chiari. Se al cinema c'è un grande spettacolo, lo si va a vedere. E Top Gun: Maverick è stato uno di quei rari grandi spettacoli senza elementi fantasy e senza supereroi. La strategia adottatta maturata da passione, pazienza e perseveranza è stata premiata. Pur di garantirne la destinazione sul grande schermo delle sale, il film è uscito lo scorso 27 maggio con due anni di ritardo rispetto alla data originale. Tom Cruise, da ottimo produttore qual è, ha insistito per mantenere inalterata la finestra dei 90 giorni. Risultato? Il film è ancora in programmazione e fino ad ora ha incassato a livello mondiale 1.383.274.834 dollari (12.312.376 € al box office italiano). Il nuovo record segnato da Top Gun : Maverick è quello di essersi collocato al 6° posto della classifica dei più grandi incassi di sempre negli Stati Uniti, superando Avengers: Infinity War (come possiamo vedere qui sotto).

Top Gun: Maverick al 6° posto dei maggiori incassi di sempre al box office USA

Secondo i calcoli di Box Office Mojo, Top Gun: Maverick vanta ora un incasso sul territorio americano pari a 679.074.834 dollari. Questa cifra lo colloca al di sopra di Avengers: Infinity War e subito sotto Black Panther. È interessante anche notare come il l'impatto di un titolo in particolare sia diverso tra il mercato statunitense e il resto del mondo. Nella classifica mondiale infatti, rispetto ai due titoli appena citati, la situazione è invertita con Top Gun: Maverick al 13° posto, sopra Black Panther (14°) e sotto Avengers: Infinity War (5°). Qui sotto i 10 maggiori incassi di sempre al box office USA:

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza (936.662.225 $) Avengers: Endgame (858.373.000 $) Spider-Man: No Way Home (804.793.477 $) Avatar (760.507.625 $) Black Panther (700.426.566 $) Top Gun: Maverick (679.074.834 $) Avengers: Infinity War (678.815.482 $) Titanic (659.363.944 $) Jurassic World (653.406.625 $) The Avengers (623.357.910 $)

Qui sotto i 15 maggiori incassi di sempre al box office mondiale:

Avatar (2.847.397.339 $) Avengers: Endgame (2.797.501.328 $) Titanic (2.201.647.264 $) Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza (2.069.521.700 $) Avengers: Infinity War (2.048.359.754 $) Spider-Man: No Way Home (1.901.232.550 $) Jurassic World (1.671.537.444 $) The Lion King (1.663.250.487 $) The Avengers (1.518.815.515 $) Fast & Furious 7 (1.515.341.399 $) Frozen II (1.450.026.933 $) Avengers: Age of Ultron (1.402.809.540 $) Top Gun: Maverick (1.383.274.834 $) Black Panther (1.347.597.973 $) Harry Potter e i doni della morte - Parte II (1.342.359.942 $)

sempre disponibile nelle sale di molti paesi del mondo ha incassato fino a ieri approssimativamente 618 milioni di $ nel Nord America e 619 milioni di $ nel resto del pianeta. Totale: 1 miliardo e 237 milioni di $, cifra che lo colloca sulla soglia del 20° posto dei più alti incassi di sempre a livello globale. Facendo una divisione per i giorni di programmazione dal giorno dell'uscita (statunitense) pari a 52, se ne ricava il risultato che il sequel di Top Gun ha raccolto quotidianamente una media di 23 milioni di $ al giorno. Il film detiene anche il record del titolo distribuito con il più ampio numero di schermi negli Stati Uniti nel weekend di apertura, pari a 4735 (erano 4676 quelli di Avengers: Endgame).

Tom Cruise aveva combattuto con i dirigenti della Paramount, spaventati dallo scenario pandemico e dalle scelte della concorrenza che ripiegava con i propri titoli verso i vari servizi streaming. L'attore, con il suo forte potere contrattuale e caratteriale che ne ha determinato una carriera ad altissimi livelli per quasi 40 anni, come nessun altro nell'industria del cinema americano, non ha voluto sentire opinioni diverse dalle sue. Per lui Top Gun: Maverick sarebbe dovuto uscire al cinema, punto. E questo non è l'unico aspetto sul quale ha avuto ragione. L'attore insiste anche nel ritenere troppo stretta l'ideale finestra di 45 giorni di tempo per lo sfruttamento cinematografico di un titolo. I suoi film sono da intendersi per il grande schermo e lì devono essere apprezzati, per almeno 60 giorni dall'uscita. Come diceva alcuni mesi fa al The Hollywood Reporter uno storico collaboratore dell'attore, rimasto anonimo, "Tom dice quello che vuole alla Paramount, la Paramount dice quello che vuole da Tom. Poi Tom ottiene ciò che ha chiesto".