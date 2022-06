Top Gun Maverick: l'uscita in streaming dipende da Tom Cruise

News Cinema

A proposito dell'arrivo sulle piattaforme streaming di Top Gun: Maverick, un insider di Hollywood è convinto che Tom Cruise abbia grande voce in capitolo. Del resto, chi se non lui è la star del cinema più fulgida del momento?

I pigroni che non sono andati al cinema a vedere Top Gun: Maverick e lo aspettano ardentemente in streaming, o anche coloro che lo vogliono rivedere, si domandano quando il sequel di Top Gun arriverà sulle varie piattaforme. Ebbene, nemmeno la Paramount lo sa, e quindi occorre pazienza. Ma perché ci vuole così tanto per scoprirlo? Perché la major tarda tanto a dare l'annuncio? Qualcuno dice che in questo disguido, per così dire, ci sia lo zampino di Tom Cruise.

Fin dal giorno della sua uscita, Top Gun: Maverick è stato apprezzato moltissimo, tanto dai fan di Top Gun quanto dai nuovi adepti. Anche giornalisti e critici hanno espresso un giudizio positivo, lodando sia la performance di Tom - bello, atletico e a fuoco come non mai - che le sequenze aeree e il montaggio. E che dire degli incassi? Sappiamo tutti che hanno superato le previsioni. Tutto ciò rende Mr. Cruise ancora più superstar e come tale il nostro ha un grande potere decisionale. Ora, un insider di Hollywood ci svela che la data di arrivo di Top Gun: Maverick in streaming dipende interamente dall'attore.

Il braccio di ferro fra Tom Cruise e la Paramount

Nel suo podcast The Town with Matthew Belloni, il signor Matthew Belloni scrive di aver saputo che la finestra di tempo tra l’uscita in sala di Top Gun: Maverick e quella in streaming è di 120 giorni, ma che la Paramount ha intenzione di andare da Tom Cruise per rinegoziare l'intervallo temporale, così da mettersi in tasca un gruzzoletto in più. L'insider spiega anche che la Paramount non vede l'ora di passare allo streaming, probabilmente su Paramount+, ma se il film continua ad attirare gente nei cinema, Cruise non accetterà mai ti toglierlo dalle sale, e non perché voglia arricchirsi ulteriormente essendo produttore oltre che attore protagonista, ma perché crede fortemente nella magia dell'esperienza in sala.

Difficilmente, dunque, Tom tornerà sui suoi passi, anche perché tutti coloro che hanno reso possibile il film, si sono impegnati a fare di Top Gun: Maverick un’opera realistica: senza green screen e con il minimo di computer grafica. Dall'altra parte, però, la Paramount si è abituata a finestre di 45 giorni fra la sala e lo streaming: così è stato per A Quiet Place II, Jackass Forever, Sonic 2 - Il Film 2 e Scream.

Diretto da Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick riporta Pete Mitchell alla scuola Top Gun, dove dovrà preparare un gruppo di piloti a una missione impossibile e recuperare il rapporto con Rooster, figlio del compianto amico Goose. A rendere bello e avvincente il film sono anche Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm, Jennifer Connelly e Glenn Powell.