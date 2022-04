Top Gun Maverick, il poster e un backstage sull'addestramento degli attori!

News Cinema

Top Gun Maverick si mostra con un bel poster ufficiale e un adrenalinico backstage, dove gli attori spiegano come abbiano affrontato i loro voli reali durante le riprese!

Top Gun Maverick con Tom Cruise, attesissimo sequel di un classico degli anni Ottanta, si mostra ancora con un poster nuovo di zecca e un video backstage in cui gli attori spiegano cos'abbiano dovuto affrontare: un addestramento fisico e tecnico per volare sul serio ad alta quota e controllare anche le cineprese che erano con loro in aria! Un tour de force professionale e tecnico, che ci prepara all'uscita del film a fine maggio, anche se sono previste un paio di anteprime...



Top Gun: Maverick: Featurette speciale "L'allenamento più intenso del cinema" - HD

Top Gun Maverick, data d'uscita e trama del sequel con Tom Cruise