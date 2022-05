Top Gun Maverick: anche il poster per l'IMAX è spettacolare

News Cinema

Manca poco all'uscita di Top Gun Maverick con Tom Cruise, tanto spettacolare da essere distribuito anche in IMAX... ed ecco il poster per l'uscita in formato gigante!

Top Gun Maverick si avvicina: sarà al cinema dal 26 maggio e Tom Cruise promette come al solito grande spettacolarità, per essere all'altezza di un mito degli anni Ottanta. Il film di Joseph Kosinski sarà distribuito anche in IMAX lì dove la proiezione gigante è disponibile, per cui la Paramount ha già preparato un poster per celebrare questa specifica distribuzione. Poster alto e di ampio respiro, per coerenza col formato!





Top Gun Maverick, il vantaggio dell'IMAX nel film con Tom Cruise