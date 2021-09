Tom Holland: il busto a grandezza naturale a casa vostra per soli 4699,90 €

News Cinema

Prodotto dagli artisti della società specializzata in action figures Queen Studios, il busto iperrealistico di Tom Holland nei panni di Spiderman è disponibile al pre-ordine.

Sarà improbabile che Tom Holland possa farvi visita direttamente alla vostra abitazione (in questo universo s'intende, in uno parallelo chissà...), però c'è qualcosa che potete fare per avvicinarvi il più possibile all'esperienza di avere l'attore di Spider-Man tra le mura di casa. Per prima cosa dovrete rompere il porcellino con i vostri risparmi, arrivare a 4699,90 euro e acquistare il busto in scala 1:1 dell'attore nel ruolo del supereroe così come lo abbiamo visto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L'opera in silicone e resina è è modellata, rifinita e dipinta a mano dagli artisti asiatici del Queen Studios e sarà disponibile nell'autunno del 2022 in un'edizione limitata a 888 pezzi. Il pre-ordine sul sito di riferimento per l'Italia, che accetta anche pagamenti rateali, è derivstore.com. Qui sotto il video che mostra i dettagli del busto di Tom Holland.