Tom Hardy è l'attore che gli americani capiscono meno quando recita: cresce l'uso dei sottotitoli

Un sondaggio rivela che a fare uso dei sottotitoli per film e serie in streaming negli Stati Uniti è il 50% degli spettatori per motivi che dipendono dall'accento degli attori, dal mix audio e dalla visione dei contenuti in luoghi pubblici e rumorosi.

Guardate film e serie doppiati in italiano e non vi cruccia perdere la genuinità della lingua originale? Buon per voi che date per scontata la comprensione al vostro orecchio del perfetto italiano dei nostri doppiatori. Chi è madrelingua inglese non ha però sempre vita facile, soprattutto se è americano. Gli accenti degli altri paesi anglofoni pongono spesso una grande difficoltà per l'ascolto, rendendo arduo afferrare la pronuncia delle parole degli attori. Il sito Preply che si dedica all'insegnamento online di lingue straniere, ha condotto un sondaggio per capire quanti spettatori statunitensi facciano uso dei sottotitoli quando guardano contenuti in streaming. L'obiettivo era quello di farsi un'idea su quante persone guardassero prodotti audiovisivi in altre lingue con l'ausilio dei sottotitoli, ma è venuto fuori che la maggior parte di chi li attiva lo fa per altre ragioni.

Il 50% degli americani guarda film e serie con sottotitoli. I motivi per i quali lo fanno sono molteplici (si potevano dare più risposte):

72% il mix audio con musica ed effetti che copre i dialoghi

61% l'accento inglese di chi recita è difficile da capire

29% per tenere in casa il volume basso

27% per mantere l'attenzione sullo schermo

18% per imparare una lingua straniera

Prima di fare alcune considerazioni, è importante capire quanti spettatori di ogni generazione facciano abituale uso di sottotitoli:

70% dei nati tra il 1997 e il 2012 (Gen Z)

53% dei nati tra il 1980 e il 1996 (Millennial)

38% dei nati tra il 1965 e il 1979 (Gen X)

35% dei nati tra il 1946 e il 1964 (Baby Boomer)

Il primo motivo che riguarda il mix audio va di pari passo con le modalità di visione della generazione Z. I giovanissimi americani infatti guardano film e serie su smartphone e tablet, molto spesso in luoghi pubblici (dunque rumorosi come bus, metropolitana, parchi, scuola, lavoro) usando auricolari o cuffie che hanno una limitata qualità sonora e non offrono un adeguato isolamento acustico. La necessità di tenere il volume basso dipende naturalmente da molti fattori (figli piccoli che dormono, vicini di casa che si lamentano), mentre lascia qualche dubbio la motivazione successiva legata all'esigenze di aggrapparsi alle scritte in sovraimpressione per mantenere l'attenzione sullo schermo. Soltanto il 18% dunque guarda prodotti in una lingua straniera con lo scopo di apprenderla.

Gli attori e le serie più incomprensibili per gli americani

Tornando dunque alla seconda delle ragioni per cui gli americani guardano film e serie con sottotitoli, ci troviamo di fronte a un elenco di attori che risultano generalmete difficili da capire quando recitano. Al primo posto figura Tom Hardy (britannico, nato a Londra) seguito da Sofia Vergara (colombiana) e da Arnold Schwarzenegger (austriaco). Il sondaggio prevedeva anche di nominare le serie per cui i sottotitoli diventano imprescindibili. Le risposte hanno collocato al primo posto Peaky Blinders (accento di Birmingham del 1920), al secondo Derry Girls (accento irlandese degli anni '90), al terzo Il trono di spade (vari accenti britannici), al quarto Outlander (vari accenti scozzesi e gaelici) e al quinto Downton Abbey (vari accenti britannici).

Infine la domande specifica sugli accenti. La Scozia ha ricevuto il 50% dei voti per avere una lingua con il più alto tasso di incomprensione da parte degli americani, seguono l'Inghilterra (17%), l'Irlanda (17%), il Sudafrica (10%), l'Australia (4%) e in ultimo l'accento delle regioni del Sud degli Stati Uniti (2%).

Qui sotto uno dei tantissimi tutorial su Youtube (sottotitolato in italiano) per imparare a capire gli accenti di Peaky Blinders.