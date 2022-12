Tom Hanks svela il suo film di Natale preferito

News Cinema

È la Vigilia di Natale e siete indecisi su cosa guardare? Tom Hanks potrebbe aiutarvi: l'attore ha svelato qual è il suo film preferito per le vacanze.

Ognuno di noi ha un film di Natale preferito, ma sapete qual è quello di Tom Hanks? L’attore ha una ricca carriera alle spalle e continua a regalare grandi soddisfazioni all’industria cinematografica con le sue performance su grande e piccolo schermo. Inoltre i più affezionati al suo repertorio ricorderanno senza difficoltà la partecipazione dell’attore a Polar Express, film d’animazione del 2004 dove figura in versione digitale. Diretto da Robert Zemeckis, il film ha giocato con la fisionomia di Tom Hanks dandogli forte risalto nel corso della storia dove interpreta non solo il controllore del magico treno, ma anche altri personaggi tra cui un vagabondo, una marionetta e persino Babbo Natale. Ma qual è il film di Natale preferito da Tom Hanks?

Film di Natale: Tom Hanks svela qual è il suo preferito

Un’idea su cosa guardare a Natale arriva da Tom Hanks. L’attore hollywoodiano, amatissimo per film iconici come Forrest Gump, C’è posta per te e The Post, ha un debole per i film ambientati nel periodo natalizio e ha confessato qual è il suo preferito. A riportarlo è CNN. Pare infatti che Tom Hanks abbia un vero e proprio debole per i Peanuts, tanto che il suo film di Natale preferito è un cortometraggio su Charlie Brown. Affezionato al mondo dell’animazione, Tom Hanks ha ammesso di non riuscire a resistere a Buon Natale, Charlie Brown. Si tratta di uno speciale natalizio, della durata di 30 minuti scarsi, uscito nel 1965. Diretto da Bill Melendez, questo film segna un importante record per i Peanuts poiché è stato il primo speciale televisivo basato sul gruppo di personaggi di Charles M. Schulz. E pensare che, per il modo in cui è stato assemblato (realizzato in poche settimane), la produzione ha temuto sin da subito di ricevere forti stroncature: invece è stato un successo immediato. Intervistato dalla CNN, Tom Hanks ha spiegato perché Buon Natale, Charlie Brown è il suo film preferito delle feste:

Probabilmente dura 24 minuti scarsi, ma il tempo si ferma quando guardo Snoopy che costruisce la sua cuccia con tutte quelle decorazioni sopra, le lucine, e vince il primo premio. È fantastico guardare quei bambini che provano la loro recita natalizia. Il messaggio che trasmette è che il Natale è davvero arrivato quando ci sono Snoopy e Charlie Brown.

Ad oggi questo cortometraggio è tra gli appuntamenti più attesi durante il periodo delle feste, soprattutto sui canali americani. Viene spesso lanciato come speciale natalizio insieme ad altri classici come Frosty the Snowman e Il Grinch.