Tom Hanks rivela che c'è un film di cui nessuno gli chiede mai

Tom Hanks, prossimamente nelle nostre sale in Non Così Vicino, ha raccontato che c'è un film, nella sua carriera, che passa sotto silenzio in ogni singola intervista. L'attore lo ama in particolar modo ed è felice di averlo fatto.

Tom Hanks è noto per una serie di favolosi ruoli, e ogni volta che viene intervistato sulla sua carriera, gli viene chiesto qualcosa su Forrest Gump, Apollo 13, Big, Philadelphia, Cast Away. Fra i suoi tantissimi personaggi, ce n'è uno che però non viene mai nominato, e l'attore ha notato questo silenzio e ne ha voluto parlare nel corso di un un'intervista, rivelando che lo sfortunato è il gangster Michael Sullivan di Era mio padre.

Era mio padre è stato diretto nel 2002 da Sam Mendes, al suo secondo lungometraggio dopo la folgorante opera d'esordio American Beauty, e per Tom Hanks è arrivato dopo C'è posta per te, Il miglio verde e Cast Away. Il film, che aveva nel cast Paul Newman e Jude Law, oltre a uno sconosciuto Daniel Craig, ha avuto grande successo di critica negli Stati Uniti, mentre da noi è stato dimenticato presto. Era un noir fosco e drammatico ambientato nell'epoca del proibizionismo e incentrato sul rapporto fra Sullivan e suo figlio in fuga dai nemici.

Era mio padre: perché viene ignorato e perché Tom Hanks lo ama

Ci viene da pensare che la scarsa attenzione dei giornalisti e anche degli appassionati di cinema in generale verso Mike Sullivan di Era mio padre abbia a che fare con l'annosa questione di Tom Hanks e i cattivi. L'attore ha sempre dichiarato di non sentirsi a proprio agio con i villain, e molti pensano che abbia ragione, perché per la maggior parte delle persone Tom è l'incarnazione o dell’'veryman americano che diventa un eroe, o di un capitano che crede nelle sue missioni e si dimostra magnanimo nei confronti dei suoi sottoposti, o anche dell'innamorato in una serie di commedie sentimentali.

A noi piace molto Era mio padre proprio perché Tom Hanks non sorride mai e rende giustizia a un bandito introverso e taciturno. Anche Hanks è affezionato al gangster movie e lo giudica tuttora uno dei film più importanti della sua carriera:

Per una ragione o per l'altra, nessuno mi chiede di Era mio padre, che per me è stato invece un film di incredibile importanza. La fotografia era di Conrad Hall, capito? C'è Paul Newman e ci sono io, il Signore dei baffi con un cappello in testa, ma ci sono anche due tizi che sono diventati due degli attori cinematografici più importanti nella storia della nostra industria: Jude Law e Danny Craig. E io li uccido entrambi (…) La gente domanda sempre: "Di quali film si parlerà negli anni venturi?”. Da persona che va spesso sul canale tv Turner Classic Movies, trovo che i film migliori siano quelli degli anni '40 e '50, meglio se poco famosi o sconosciuti, perché così non ho preconcetti. Non ne so niente, e quando li guardo, è una meraviglia, mi emozionano tantissimo, e l'unica cosa che penso è: sono davvero contento che questo film esiste ed esisterà per sempre, perché mi ha dato la possibilità di vederlo adesso. Forse la stessa cosa potrà succedere a Era mio padre.

Era mio padre ha segnato l'ultima apparizione di Paul Newman, che per la sua interpretazione è stato candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista. La statuetta dorata è arrivata per la migliore fotografia. Forse non sarà bello come Salvate il soldato Ryan o Philadelphia, ma è un ottimo film, da recuperare senz'altro, anche per far contento Tom Hanks, che lo scorso anno abbiamo visto in Elvis e che aspettiamo di ammirare in Non Così Vicino, che uscirà il prossimo 16 febbraio. Ecco il trailer: