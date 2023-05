Tom Hanks era convinto del flop di Forrest Gump

News Cinema

Prima ancora dell'uscita al cinema, Tom Hanks era certo del flop di Forrest Gump: era convinto che nessuno avrebbe mostrato interesse nei confronti della storia e del personaggio.

Sono trascorsi quasi 30 anni dall’arrivo di Forrest Gump al cinema, uno dei film più preziosi del repertorio di Tom Hanks ed entrato di diritto nella pop culture. Eppure, all’epoca, l’attore protagonista ha manifestato alcuni dubbi in merito al personaggio ed era certo dell'imminente flop. Diretto da Robert Zemeckis e liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Winston Groom, il film racconta la vita di Forrest Gump spaziando in circa trent’anni di storia degli Stati Uniti d’America. Forrest diventa improbabile testimone di eventi salienti: passa dall’aiutare Elvis Presley nelle sue mosse di danza alla guerra in Vietnam fino ad incontrare il presidente JFK.



Forrest Gump: Corri Forrest - Trailer per il 25° anniversario

Tom Hanks temeva il flop di Forrest Gump

Al debutto, Forrest Gump è stato un vero successo, acclamato da pubblico e critica in egual misura. Eppure, prima di arrivare in sala, Tom Hanks non era convinto della riuscita. Anzi, l’attore era certo che Forrest Gump non avrebbe lasciato il segno. La paura principale? Che a nessuno importasse di Forrest. Recentemente, Tom Hanks è apparso ad un evento del New Yorker Live e, tramite People, ha raccontato che in un primo momento era certo che il film avrebbe fallito. Temeva, infatti, che il pubblico non avrebbe compreso la natura del film e del personaggio.

Avevo i miei dubbi. Chiesi al regista: ‘Ehi Bob, ho una domanda per te. A qualcuno interesserà di questo film? Questo ragazzo seduto su una panchina con queste scarpe buffe, quel vestito e una valigia piena di libri. Dico così per dire. Stiamo facendo qualcosa che possa avere un senso per qualcuno?’ E Bob mi ha risposto: ‘È un campo minato, Tom. È un campo minato. Potremmo seminare i semi della nostra stessa distruzione. Qualsiasi passo che facciamo può essere una mina che rimbalza che ci farà saltare per aria’.

A distanza di 30 anni, Forrest Gump è ancora un cult e probabilmente non avrebbe sortito lo stesso effetto senza Tom Hanks nel cast. L’attore ha ricordato di essersi impegnato “in così tanti dialoghi” e di aver girato per 27 giorni di fila, spaziando tra varie location. Grazie a quella performance, Tom Hanks ha vinto anche il suo secondo Oscar come migliore attore protagonista.