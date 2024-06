Tom Hanks e Robin Wright ringiovaniti in Here, nel trailer la sfida tecnica di Robert Zemeckis in una sola inquadratura

News Cinema

Here, tratto dalla graphic novel di Richard McGuire, racconta quasi 100 anni della stessa famiglia, in una sola inquadratura sempre uguale. Tom Hanks e Robin Wright attraversano più età grazie al trucco e al ringiovanimento digitale. Doppia sfida per un regista veterano come Robert Zemeckis. Ecco il primo trailer.

Sono state diffuse da Vanity Fair le prime immagini di Here, nuova fatica di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright, adattamento della graphic novel omonima di Richard McGuire, pubblicata nel 2014. Il film, di cui è disponibile anche il trailer, segue la storia della stessa famiglia per quasi 100 anni, nella stessa stanza e con la stessa identica inquadratura: Hanks e Wright sono stati ringiovaniti digitalmente o invecchiati all'occorrenza. Insomma, si tratta dell'ennesima sfida tecnica del regista di Ritorno al futuro.



Non è la prima volta che Robert Zemeckis "usa" l'amico Tom Hanks per esperimenti tecnici: lo fece interagire coi grandi della storia americana in Forrest Gump, gli fece interpretare diversi personaggi di varie età in Polar Express, tramite performance capture. Adattando con Eric Roth la graphic novel Here di Richard McGuire (edita in Italia col titolo di "Qui"), questa volta impone a lui e a Robin Wright di interpretare gli stessi personaggi nell'arco di una vita intera, ringiovaniti o invecchiati a seconda del periodo raccontato. Il film uscirà a novembre, e Zemeckis spiega: "Funziona solo perché le performance sono ottime. Sia Tom sia Robin hanno capito subito: dobbiamo canalizzare com'eravamo cinquanta o quarant'anni fa, ritrovare quell'energia, quel tipo di postura, alzare un po' la voce, quelle cose lì".





Se la sfida consistesse solo in questo per Zemeckis non sarebbe abbastanza, ma l'idea era quella di trasporre dal vero l'idea alla base della graphic novel: raccontare lo stesso identico luogo attraverso decenni e decenni... con la stessa inquadratura! Robert è entusiasta: "La prospettiva è sempre quella e non cambia mai, ma tutto il resto cambia. In realtà non è mai stato fatto prima. Ci sono scene simili nei primi film muti, prima che s'inventasse il linguaggio del montaggio. Ma a parte quello, sì, ci siamo presi un bel rischio. [...] Mi hanno sempre visto per qualche ragione come quello degli effetti visivi. Ma sono scelte sempre al servizio del racconto e dei personaggi. [...] Ho sempre pensato che il nostro lavoro come cineasti sia mostrare al pubblico cose che nella vita reale non vede." Leggi anche Splash compie 40 anni, Daryl Hannah svela 3 incredibili curiosità sulla commedia con Tom Hanks diretta da Ron Howard