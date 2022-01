Tom Felton alias Draco Malfoy sta bene, ma cosa era successo sul campo da golf?

News Cinema

A settembre Tom Felton, il Draco Malfoy degli Harry Potter, fece preoccupare fan e colleghi per un suo collasso durante un torneo internazionale di golf. Cosa successe? Lo spiega lui stesso.

Alla fine di settembre i fan di Harry Potter erano in pensiero per Tom Felton, interprete di Draco Malfoy nella saga (di gran lunga più solare e simpatico del suo personaggio!): l'attore aveva partecipato alla Ryder Cup nel Wisconsin, collassando durante il torneo e venendo portato via in barella, seppur cosciente. Cos'era successo? Felton l'ha raccontato a Square Mile. Leggi anche Tom Felton, malore per il Draco Malfoy di Harry Potter

Tom Felton e il collasso sul campo da golf: "Jet lag!"

Chiacchierando con Square Mile della sua vita e della sua carriera, contento degli appena compiuti 20 anni di Harry Potter e la pietra filosofale, Tom Felton, ora trentaquattrenne, è tornato sull'argomento "collasso sul campo da golf". Non ha avuto problemi nel dire perché fosse successo... nulla di grave sul serio.

Non avevo dormito, non c'era altra ragione, era solo jet lag. Il fuso orario. Cazzo, ero così eccitato di giocare alla Ryder Cup! [...] Poi mi sono sentito bene immediatamente dopo. Ma sì, bisogna prestare un po' più di attenzione al proprio corpo... non sei d'aiuto a nessuno se non aiuti prima te stesso. Odio dirlo, ma lo sto realizzando solo adesso.

Insomma, nulla di grave, solo una sopravvalutazione delle proprie forze. Apparso di recente in La battaglia dimenticata e Guida per babysitter a caccia di mostri, Tom Felton sarà al fianco di Samantha Morton nella commedia Save the Cinema, uno Sky Original.