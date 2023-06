Tom Cruise orgoglioso delle sue corse nei Mission: Impossible... e oltre

News Cinema

In occasione del Global Running Day, Tom Cruise ha voluto promuovere il suo Mission: Impossible - Dead Reckoning nel modo più logico: d'altronde, quale testimonial migliore di lui quando si parla di corse?

Dal 2016 a giugno si tiene il Global Running Day, celebrazione della corsa: si è svolto ieri 7 giugno e chi se non Tom Cruise, tra i divi di Hollywood, poteva celebrarlo degnamente, con una breve GIF dell'imminente Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, al cinema dal 12 luglio? Cruise ha scelto Twitter per una battuta leggeremente autoironica, che in realtà alimenta una divertita mitologia dei fan su una situazione presente praticamente in ogni lungometraggio d'azione che ha interpretato...



Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Mission Impossible 7 - HD

Tom Cruise e Mission: Impossible: "Corro dal 1996"

Il messaggio su Twitter di Tom Cruise, pronto alla promozione di Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno, è stato conciso ma chiarissimo: "Corro nei film di Mission: Impossible dal 1996. #GlobalRunningDay". Come dire: chi meglio di me può non solo decantare ma anche incarnare i pregi della corsa per sentirsi in forma? La brevissima clip / GIF nel messaggio viene proprio dal film di Christopher McQuarrie, in arrivo il 12 luglio, prima parte del gran finale di Tom nella saga tratta dall'omonimo telefilm, saga che partì proprio con il Mission: Impossible del 1996 diretto da Brian De Palma. I fan per anni si sono divertiti a isolare e/o montare scene d'azione con Tom Cruise, nelle quali l'attore neosessantenne (ma quell'età non gliela darebbe nessuno) si esibiva nella sua celebre, concentrata, controllata e inesorabile corsa. D'altronde, reduce dal trionfo economico quanto personale di Top Gun: Maverick, Tom ha dimostrato come questa dedizione l'abbia reso praticamente irraggiungibile. Un passo dietro l'altro. Leggi anche Tom Cruise e il guadagno da capogiro per Top Gun: Maverick