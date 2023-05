Tom Cruise e il guadagno da capogiro per Top Gun: Maverick

News Cinema

Com'è naturale, Tom Cruise ha avuto un compenso da capogiro per Top Gun: Maverick. A darne notizia è Screen Rant, che ci ricorda anche tutti i record battuti dal film che ha risollevato le sorti del boxoffice, spingendo il grande Steven Spielberg a complimentarsi con lo stesso Cruise, da lui diretto in Minority Report e ne La guerra dei mondi.

La paga astronomica di Tom Cruise per Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick, uscito a 36 anni di distanza da Top Gun, ha registrato un guadagno mondiale pari a 1 miliardo e mezzo di dollari, classificandosi come il secondo incasso più alto del 2022 dopo Avatar: La Via dell'Acqua di James Cameron. Se messa in relazione con questi risultati, la paga astronomica di Tom Cruise appare meno esagerata. L'attore si è messo in tasca, per un singolo film - lo ripetiamo - oltre 100 milioni di dollari.

All'inizio Cruise aveva accettato un salario di 12.5 milioni di dollari. Stando a Forbes, Tom si sarebbe poi assicurato di avere il 10% del primo incasso, ovvero il denaro guadagnato dallo studio, che equivale al 40-50% di quel che entra nelle casse del cinema dove il film è stato proiettato. Sommando dunque il famoso 10% alla paga di cui sopra, Tom Cruise ha raggiunto il un baleno i 100 milioni di dollari.

Top Gun: Maverick non è il primo film per cui Tom Cruise sigla un simile accordo economico con la distribuzione, mettendosi in tasca tanti bei dollaroni. E pensare che per Top Gun gli avevano dato "solo" 2 milioni di dollari, che oggi, vista l'inflazione, equivarrebbero a circa 5 milioni e mezzo. Sempre Forbes ci comunica che il compenso di Cruise per Top Gun: Maverick ammonta al 5% dell'incasso globale dei due Top Gun. Se l'attore dovesse fare un terzo film della saga, potrebbe tranquillamente raggiungere i 100 milioni, o magari sorpassarli, imponendosi come la star più retribuita di Hollywood per un singolo film. Non sappiamo se Tom abbia fatto o meno questi calcoli, ma le premesse per proseguire la saga ci sono tutte…