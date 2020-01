Tolo Tolo e il "Il nero di WhatsApp": l'avete notato?

News Cinema

Nel suo nuovo film, Checco Zalone cita uno dei grandi tormentoni degli ultimi anni sul più utilizzato degli instant messenger.

Chi di voi ha già visto Tolo Tolo (e siete in tanti) forse se n'è accorto e si sarà fatto due risate prima di uscire dal cinema.

Parliamo del finale del film, o meglio, del video musicale presente alla fine del film (slegato dalla trama) intitolato "La Cicogna strabica", "un delirio musical con animazioni" - come lo ha definito il nostro Domenico Misciagna - in cui Checco Zalone spiega ai bambini africani come mai non siano nati in una parte più fortunata del mondo: la colpa è di una "Cicogna strabica" e di facili costumi, che invece di dirigersi da altre parti, ha sganciato il suo carico di neonati in Africa.

Ebbene, i più smaliziati tra voi, assidui utilizzatori di WhatsApp, avranno sicuramente notato una presenza famigliare nel video, il cosiddetto "nero di Whatsapp".

In mille salse diverse, le immagini, le gif animate e i meme con questo signore di colore, particolarmente dotato, sono state per parecchio tempo uno dei contenuti più scambiati sul più popolare degli instant messenger. Oltre alle considerevoli dimensioni delle "parti basse", il signore in questione è inconfondibile grazie al cappello a scacchi, alla canottiera verde e all'asciugamano sempre appoggiato sulle spalle, tanto che negli ultimi tempi è diventato fonte d'ispirazione di molti cosplayer.



Un cappello a scacchi, una canottiera verde e un asciugamano sulle spalle, proprio come il "cicogno nero" del video che potete guardare (o riguardare) qui sotto, direttamente dal canale ufficiale youtube di Checco Zalone: