Together, il trailer ufficiale dell'acclamato horror con Alison Brie e Dave Franco

Presentato al Sundance, il film debutterà nelle sale americane il 30 luglio e al momento ha ottenuto consensi unanimi dalla critica. Ecco trailer e trama di Together.

Ha fatto il suo debutto online il trailer ufficiale originale di Together, film horror che, dal momento della sua presentazione al Sundance lo scorso gennaio, dove ha entusiasmato il pubblico e la critica, ha fatto molto parlare di sé.

Opera prima del regista australiano Michael Shanks, noto per alcune produzioni seriali e soprattutto per il canale YouTube timtimfed, e anche autore del copione, Together vede protagonisti Alison Brie e Dave Franco, che interpretano una coppia che - stando alla trama ufficiale - decide di lasciarsi alle spalle la vita come l'ha fino a quel momento conosciuta per andare a vivere, isolata, in campagna. La scelta però non si rivela così semplice, e genera tensioni tra loro, e le cose peggiorano drasticamente quando si manifesta una misteriosa e maligna forza soprannaturale che rivela di corrompere la loro vita, il loro amore e i loro corpi. Si tratta, a quanto pare, di una ricognizione delle relazioni sentimentali declinata secondo i criteri del body horror.

Il film, che al momento vanta un 100% di recensioni positive raccolte dal noto aggregatore Rotten Tomatoes, debutterà nei cinema americani il 30 luglio distribuito dalla NEON, la società che da diverso tempo a questa parte, grazie alla distribuzione di film come Anora, Longlegs, The Monkey, Parasite e Perfect Days si sta affermando come la grande rivale della A24 per tutto quello che riguarda il cinema più di tendenza, e di genere, del panorama statunitense. Rimaniamo ancora in attesa di notizie circa una distribuzione italiana.

Together: il trailer ufficiale del film horror