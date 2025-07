Together: ecco trailer e poster italiani ufficiali dell'horror con Alison Brie e Dave Franco

News Cinema

Sta per debuttare nelle sale americane l'horror più atteso della stagione, che da noi vedremo al cinema dal 1° ottobre distribuito da I Wonder Pictures. Ecco trailer e poster italiani ufficiali di Together.

Ve ne abbiamo già parlato spesso, e continueremo a farlo, perché Together è davvero il film horror più atteso della stagione, acclamato dalla critica (uno straordinario 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes) come dal pubblico che ha avuto modo di vederlo in America, al Sundance o al SXSW, o in Italia nelle anteprime che si sono tenute al Biografilm e a Taormina.

Per chi ancora non lo sapesse, Together è un mix originalissimo di body horror, dramma psicologico e romanticismo estremo che vede protagonisti Alison Brie e Dave Franco, coppia anche nella vita reale, e questa è la sua trama ufficiale:

Tim e Millie sono una giovane coppia e si amano. Musicista lui, insegnante lei, la loro relazione giunge a un punto di svolta quando si trasferiscono in un paesino sperduto tra boschi e campagna, lontani da tutto ciò che conoscono e che è loro familiare. Mentre i due cercano di adattarsi alla nuova situazione, l’incontro con una misteriosa forza sovrannaturale darà una brusca sferzata al loro rapporto, rendendoli letteralmente inseparabili. Alison Brie (Community, Glow, Una donna promettente) e Dave Franco (Now You See Me, The Disaster Artist, Love Lies Bleeding) sono gli affiatati protagonisti di un horror audace, inquietante e inesorabilmente romantico, che reinventa la relazione di coppia come legame di carne, ossa e sangue.

Il film è stato scritto e diretto dall'esordiente australiano Michael Shanks, noto per alcune produzioni seriali e soprattutto per il canale YouTube timtimfed, che così ha parlato dei temi del suo film: “In termini semplici, questo è un film su quanto essere innamorati possa trasformarci. È un film sul potenziale orrore insito nell’idea di condividere la vita con qualcuno, sulle ansie persistenti che l’impegno porta con sé. È un film che parla di codipendenza, monogamia, romanticismo e risentimento – e di quel momento in cui non riesci più a distinguere dove finisci tu e dove inizia l’altra persona. […] Questo film non è dedicato solo agli appassionati del genere, ma anche a chiunque abbia affrontato l’esperienza di innamorarsi e condividere la propria vita con qualcuno.”

Together sta per debuttare nelle sale americane, mentre da noi lo vedremo al cinema a partire dal 1° ottobre, distribuito da I Wonder Pictures, che proprio oggi ha diffuso trailer e poster italiani ufficiali del film, che trovate qui di seguito.

Together: trailer e poster del film horror