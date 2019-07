Samuel L. Jackson nel reboot di Saw con Chris Rock

News Cinema

Al cast del rifacimento dell'horror di James Wan si aggiungono anche Max Minghella e Marisol Nichols. Alla regia torna Darren Lynn Bousman, che ha diretto il secondo, il terzo e il quarto film della saga.

Si arricchisce il cast di uno dei reboot più curiosi degli ultimi tempi, quello dell'horror Saw, il film del 2004 di James Wan che ha dato vita in totale a ben otto titoli. A portare sullo schermo questo rifacimento sarà Darren Lynn Bousman, che ha diretto il secondo, terzo e quarto episodio della serie originale. 77 milioni di dollari di budget per tutti quanti i film hanno portato a casa quasi un miliardo di dollari di incasso, per cui è presto spiegata la ragione principale di un remake per cui si profila un cast interessante, in cui è appena entrato Samuel L. Jackson nel ruolo del padre di Chris Rock.

Rock interpreta il detective che indaga su una serie di orrendi crimini. Sono entrati nel cast anche l'attore e regista Max Minghella (di cui vedremo il 29 agosto il debutto alla regia, Teen Spirit), che sarà il partner di Chris Rock e Marisol Nichols, vista in Riverdale, che sarà un capitano di polizia.

La Lionsgate non rivela dettagli sulla trama, a parte l'ovvio fatto che ci sarà abbondanza di trappole mortali, indizi e suspense. Chris Rock è stato fondamentale per l'idea di un reboot, in quanto appassionato della serie. Vedremo se tornerà anche Tobin Bell, apparso in tutti i titoli del franchise. Il nuovo Saw uscirà in America il 23 ottobre 2020.