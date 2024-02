Il meglio di Chris Rock in 5 film in streaming

News Cinema

L'attore, regista e sceneggiatore compie oggi 59 anni. Ripercorriamone la carriera attraverso i suoi migliori film disponibili in streaming.

Auguriamo oggi buon compleanno (59 candeline) all’attore, sceneggiatore e regista Chris Rock. Anche se affermatosi in tutto il mondo per le sue considerevoli doti comiche, questo artista nel corso degli anni ha messo insieme una carriera che ne dimostra la versatilità. Esempio lampante è stata ad esempio al quarta stagione di una serie di culto come Fargo (foto principale), di cui è stato notevole protagonista. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere omaggio a Chris Rock. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Chris Rock

Betty Love

L'altra sporca ultima meta

2 giorni a New York

Spiral - L’eredità di Saw

Amsterdam

Betty Love (2000)

La commedia criminale diretta dall’allora cineasta di grido Neil LaBute - chi si ricorda Nella società degli uomini? - vede Rock killer prezzolato che recita alla grande insieme a un ispirato Morgan Freeman e alla frizzante protagonista Renée Zellweger. Betty Love possiede scene di grande impatto comico con altre che invece virano maggiormente dentro il crime-movie. Il tutto mescolato con uno spirito vagamente sovversivo e un gusto acidissimo per il divertimento a denti stretti. Un titolo di culto di quel periodo, che forse converrebbe rivedere per ricordare i tempi in cui si faceva commedia al vetriolo…Disponibile su Amazon Prime Video.

L'altra sporca ultima meta (2005)

Grande successo al botteghino per il rifacimento aggiornato del classico carcerario con Burt Reynolds. Stavolta protagonista di questa commedia ridanciana e scatenata è un Adam Sandler in forma sgargiante, iperbolico istrione a cui Rock si affida come perfetto comprimario. Peter Segal dirige L’altra sporca ultima meta facendone un film spassoso, graffiante, scorretto e irresistibile. Forse il nostro preferito di Sandler, che con Rock comincia una collaborazione assidua e proficua, soprattutto al botteghino. Ogni volta che lo vediamo c’è da riderne a crepapelle. Un toccasana. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

2 giorni a New York (2012)

2 giorni a New York: Il trailer italiano del film - HD

Rock si affida alla protagonista e regista Julie Delpy per questa commedia di costume che si segnala come ottimo sequel del già ispirato 2 giorni a Parigi. Differenze culturali, equivoci, gag spiritosissime, una città come New York che si presta perfettamente per incarnare la follia scatenata dei personaggi. 2 giorni a New York diverte con leggerezza soprattutto grazie alle prove maiuscole dei suoi attori, con Rock in testa. Lungometraggio sfizioso e molto intelligente, che mette alla berlina un po’ tutto e tutti. In maniera sanamente civettuola. Gioioso. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Spiral - L’eredità di Saw (2021)

Spiral - L'eredità di Saw: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Da un soggetto dello stesso Rock, protagonista assoluto, arriva questa deviazione nella saga thriller/horror dedicata all’assassino seriale che rappresenta un commento sociale assolutamente non scontato. Diretto dal ritornante Darren Lynn Bousman, Spiral - L’eredità di Saw sorprende per alcune trovate di trama originali e per il solito, spietato gore delle torture rocambolesche. Nel cast anche Samuel L. Jackson, il che non guasta mai. Uno degli episodi migliori della saga, se non addirittura il migliore. Da rivedere per una serata da brividi intelligenti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Amsterdam (2022)

Partecipazione straordinaria e soavemente surreale a un lungometraggio che avrebbe meritato ben altre fortune. Amsterdam è infatti un progetto che prende molte sbandate ma contiene anche molti momenti di poesia cinematografica quasi surreale, dolce e ispirata. Anche perché Christian Bale risulta come sempre straordinario quando diretto da David O. Russell, e accanto a lui Margot Robbie brilla davvero di luce propria. Diretto con occhio prezioso, pieno di altri attori efficaci -su tutti Robert De Niro e Anya Taylor-Joy, una commedia di costume briosa e fantasiosa, che personalmente abbiamo amato oltre i suoi evidenti difetti. Per favore rivalutatelo! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.