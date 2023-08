Timothy Olyphant sul suo provino per Star Trek e perché Chris Pine gli "soffiò" il ruolo di Kirk

News Cinema

Certe occasioni perdute rrestano sullo stomaco. A distanza di anni, Timothy Olyphant racconta il provino che fece per Star Trek di J.J. Abrams e perché gli fu preferito Chris Pine nel ruolo di Kirk. Ma non prova rancore per nessuno.

Ci sono ruoli che certi attori sognano di interpretare, perché si portano dietro una eredità di culto. Ad esempio a chi non piacerebbe essere scelto per interpretare il capitano James Tiberius Kirk, creato da Gene Roddenberry per Star Trek e reso celebre in tv e al cinema da William Shatner, prima di essere ereditato da Chris Pine? Sicuramente a Timothy Olyphant non sarebbe dispiaciuto affatto, tanto che dopo tanti anni, nel podcast Happy Sad Confused, ha raccontato del provino sostenuto anni fa per la parte e del perché gli venne preferito il suddetto Pine.

Timothy Olyphant sul provino per Star Trek

Nel podcast il protagonista di Justified, che ha oggi 55 anni, racconta coì il suo provino per lo Star Trek di J. J. Abrams:

Ecco cosa posso dirvi di Star Trek: andai al provino non per il capitano Kirk, ma ricordo di aver letto la parte con J.J. Abrams che era un uomo davvero amabilissimo. E anche il procedimento dei provini fu altrettanto fantastico. A un certo punto, mentre stavo provando per la parte di Doc, mi disse: "ho già un attore per Doc, quindi per quello non mi servi, ma non ho ancora un Kirk". Credo che sia stata una di quelle cose in cui si preparavano a scritturarmi, ma volevano qualcuno più giovane e Abrams aveva difficoltà a trovarlo. E a un certo punto durante il processo J.J. chiamò e mi disse "Ho trovato un tipo, più giovane, che è davvero bravo".

Per fortuna, però, Olyphant non prova alcun rancore per il collega che gli ha soffiato la parte, anzi! "Da allora ho conosciuto Chris Pine e sono un suo grande fan, sullo schermo e nella vita. Adoro quell'uomo, è un bravo ragazzo. Sembra una tipica cosa che si dice nell'ambiente, ma un anno ho avuto l'onore di andare ai Golden Globe e ho passato quasi tutta la sera al bar con Chris Pine. L'ho adorato subito, che ragazzo fantastico. Mi piace molto il suo lavoro, è uno di quegli attori che lo fa sembrare semplice e facile". E l'attore non ce l'ha neanche con Abrams: "Fare provini fa schifo e il fatto che io ricordi con affetto quella particolare audizione la dice lunga su J.J. Abrams e su che uomo meraviglioso sia". Per la cronaca, Chris Pine ha 13 anni meno di Timothy Olyphant.

