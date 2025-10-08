Timothée Chalamet, il lungo spot di Marty Supreme è delirante e ipnotico

News Cinema

Timothée Chalamet interpreta e coproduce Marty Supreme di Josh Safdie, un film molto liberamente ispirato alla figura del giocatore di ping pong Marty Reisman. Al cinema da gennaio 2026.

Marty Supreme sarà nei nostri cinema a gennaio, anche se negli USA esce a Natale: si tratta di un film molto liberamente ispirato alla vita del giocatore di ping pong Marty Reusman (1930-2012), portato sullo schermo da un Timothée Chalamet che non ha ormai più paura di alcun ruolo. Avevamo già visto un trailer in lingua originale del film di Josh Safdie, ma ora Timothée stesso ha condiviso su Instagram un folle spot / teaser: cinque minuti di totale delirio, dove è già iconica la pallina arancione ideata dal campione. La musica elettronica campiona pezzi del monologo di Jason Mewes in Jay and Silent Bob Strike Back, mentre alla fine Chalamet dice solo: "Marty Supreme è un film americano che esce a Natale del 2025". Leggi anche Timothée Chalamet e James Mangold ancora insieme per High Side, heist movie ambientato nel mondo della MotoGP

Marty Supreme, la nuova prova d'attore di Timothée Chalamet