Timothée Chalamet, il lungo spot di Marty Supreme è delirante e ipnotico

Domenico Misciagna
Timothée Chalamet interpreta e coproduce Marty Supreme di Josh Safdie, un film molto liberamente ispirato alla figura del giocatore di ping pong Marty Reisman. Al cinema da gennaio 2026.

Marty Supreme sarà nei nostri cinema a gennaio, anche se negli USA esce a Natale: si tratta di un film molto liberamente ispirato alla vita del giocatore di ping pong Marty Reusman (1930-2012), portato sullo schermo da un Timothée Chalamet che non ha ormai più paura di alcun ruolo. Avevamo già visto un trailer in lingua originale del film di Josh Safdie, ma ora Timothée stesso ha condiviso su Instagram un folle spot / teaser: cinque minuti di totale delirio, dove è già iconica la pallina arancione ideata dal campione. La musica elettronica campiona pezzi del monologo di Jason Mewes in Jay and Silent Bob Strike Back, mentre alla fine Chalamet dice solo: "Marty Supreme è un film americano che esce a Natale del 2025". Leggi anche Timothée Chalamet e James Mangold ancora insieme per High Side, heist movie ambientato nel mondo della MotoGP

Marty Supreme, la nuova prova d'attore di Timothée Chalamet

Marty Supreme porta alla regia la firma di Josh Safdie, per il momento orfano di suo fratello Benny Safdie, che invece ha diretto Dwayne Johnson in The Smashing Machine. Ne è protagonista Timothée Chalamet nei panni di Marty Mauser, rilettura di fantasia di Marty Reusman, incontenibile personaggio, campione di ping pong, giocatore dall'età di nove anni per cura di un esaurimento nervoso, professionista già a tredici, alla racchetta dal 1946 al 2002. Il lungometraggio esce negli USA a Natale (come appunto recita lo stralunato Chalamet nello spot) e vede nel cast anche Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Odessa A'zion, Sandra Bernhard e Abel Ferrara.
È una produzione A24, che a quanto pare si è spinta fino a un budget molto poco "indie" di 70 milioni di dollari, superando il suo precedente record di 50 per Civil War di Alex Garland. La sceneggiatura è a cura dello stesso Safdie con Ronald Bronstein, abituale collaboratore di Josh e Benny, anche in Diamanti grezzi e Good Time. Reduce da una nomination all'Oscar come Bob Dylan in A Complete Unknown, Chalamet ricomparirà come Paul Atreides in Dune - Parte Tre, al cinema nel dicembre 2026. Qui in basso il trailer vero e proprio di Marty Supreme.

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
